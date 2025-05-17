Сент-Этьен — Тулуза: 1.80 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

17 мая в заключительном, 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Тулуза». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Тулуза», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 33-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.

«Сент-Этьен» пребывает на 17-й строчке в зоне вылеиа с отставанием в один балл от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны (16-е место), а также в три очка от спасительной 15-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Реймс» (2:0).

Ранее в 32-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Монако» с результатом 1:3 теперь уже в домашних стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Стассен и Боакие, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» выиграл лишь два раза при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, если учесть их лучшую, чем у соперника, мотивацию, а также фактор своего поля, они все же неплохи.

Люка Стассен, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 33-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и уже лишена серьезной турнирной мотивации.

«Тулуза» пребывает на 12-й строчке и уже как не имеет шансов попасть в еврокубки, так и не испытывает угрозы понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Лансом» (1:1).

Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив снова-таки на своем поле также набрал три балла, одержав победу над «Ренном» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Шмидт и Николаисен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, тем не менее, более сильная мотивация соперника вкупе с фактором его поля, все же угрожает им поражением.

Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Сент-Этьена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Тулуза» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 4.15, победа «Тулузы» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

При этом в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из восьми последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Сент-Этьен» победит за 2.05.