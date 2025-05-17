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    Избежит ли «Сент-Этьен» вылета?

    Сент-Этьен — Тулуза: 1.80 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Тулуза»
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    Аймен Муэффек («Сент-Этьен»)
    17 мая в заключительном, 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Тулуза». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Тулуза», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 22:00 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 33-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.

    «Сент-Этьен» пребывает на 17-й строчке в зоне вылеиа с отставанием в один балл от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны (16-е место), а также в три очка от спасительной 15-й позиции.

    Сент-Этьен — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Реймс» (2:0).

    Ранее в 32-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Монако» с результатом 1:3 теперь уже в домашних стенах.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Стассен и Боакие, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» выиграл лишь два раза при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, если учесть их лучшую, чем у соперника, мотивацию, а также фактор своего поля, они все же неплохи.

    Люка Стассен, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» после 33-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и уже лишена серьезной турнирной мотивации.

    «Тулуза» пребывает на 12-й строчке и уже как не имеет шансов попасть в еврокубки, так и не испытывает угрозы понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Лансом» (1:1).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив снова-таки на своем поле также набрал три балла, одержав победу над «Ренном» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Шмидт и Николаисен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, тем не менее, более сильная мотивация соперника вкупе с фактором его поля, все же угрожает им поражением.

    Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Сент-Этьена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Тулуза» проиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 4.15, победа «Тулузы» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

    При этом в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из восьми последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Сент-Этьен» победит за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Этьен — Тулуза?

    Матч Сент-Этьен — Тулуза состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Этьен — Тулуза?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Этьен — Тулуза?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Этьен — Тулуза?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Этьен — Тулуза?

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 4.15, победа «Тулузы» — в 3.05.

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    Сент-Этьен — Тулуза: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 17.05.202522:00. Избежит ли «Сент-Этьен» вылета?
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