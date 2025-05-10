Бавария — Боруссия М: ставка за 2.20 и прогноз на матч Бундеслиги

Бавария
Боруссия М
«Бавария»
Турнирное положение: команда из Мюнхена стала досрочным чемпионом немецкой Бундеслиги.
По итогам 32 туров «баварцы» имеют в своем активе 76 зачетных баллов и идут на первой строчке в турнирной таблице.
Бавария — Боруссия М: коэффициенты букмекеров
Мюнхенский коллектив смог забить целых 93 мяча, а пропустил всего лишь 32.
Последние матчи: «красные» в прошлой игре сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (3:3).
До этого же мюнхенцы смогли разгромить «Майнц» (3:0) и «Хайденхайм» (4:0).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Перед этим же «звезды юга» вылетели с Лиги чемпионов от миланского «Интера» (1:2, 2:2).
Не сыграют: в стане FCB травмированы Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Джамал Мусиала.
Состояние команды: подопечные Венсана Компани уже выиграли чемпионат, что и должны были делать, а вот в Кубке страны и Лиге чемпионов «Бавария» не смогла зацепиться за трофей.
В целом, главную задачу «Бавария» выполнила, но на большее, чтобы зацепиться за другие трофеи, ее не хватило.
«Боруссия» М
Турнирное положение: команда из Менхенгладбаха в текущем сезоне является середняком Бундеслиги.
«Жеребята» по итогам 32 туров смогли набрать 45 очков и находятся на девятом месте.
За это время менхенгладбахский коллектив смог 55 раз поразить ворота соперника, а в его ворота забили 54 мяча.
Последние матчи: в прошлых турах «черно-бело-зеленые» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (4:4), но проиграли «Хольштайну» (3:4), «Боруссии» Д (2:3) и «Фрайбургу» (1:2).
Перед этим же «Гладбах» поделил очки с «Санкт-Паули» (1:1) и выиграл у «Лейпцига» (1:0).
Не сыграют: травмированы у менхенгладбахцев Натан Нгуму, Никлас Свидер и Мориц Николас.
Состояние команды: подопечные Херардо Сеоане проводят достаточно средний сезон. «Боруссия» М звезд с неба не хватает, но и за выживание не борется.
В прошлом сезоне «Боруссия» финишировала на 14-м месте, поэтому сейчас они точно будут выше и могут быть довольны прогрессом.
Статистика для ставок
- «Бавария» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд
- «Боруссия» М не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд
- в последней очной игре «Бавария» победила «Боруссию» М со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 9.50, а победа «Боруссии» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.20 и 4.60.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: хоть команды в последнее время и забивают порядочно, но больше трех в этой игре могут и не забить.
Ставка: тотал меньше 4 за 2.20.
Прогноз: «Бавария» уже чемпион и победы ей даются натужно, поэтому она вполне может не разгромить соперника.
Ставка: победа «Боруссии» с форой+2 за 2.30.