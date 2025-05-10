Бавария — Боруссия М: ставка за 2.20 и прогноз на матч Бундеслиги

10 мая в 33-м туре чемпионате Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Боруссия» М. Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» М, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: команда из Мюнхена стала досрочным чемпионом немецкой Бундеслиги.

По итогам 32 туров «баварцы» имеют в своем активе 76 зачетных баллов и идут на первой строчке в турнирной таблице.

Мюнхенский коллектив смог забить целых 93 мяча, а пропустил всего лишь 32.

Последние матчи: «красные» в прошлой игре сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (3:3).

До этого же мюнхенцы смогли разгромить «Майнц» (3:0) и «Хайденхайм» (4:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Перед этим же «звезды юга» вылетели с Лиги чемпионов от миланского «Интера» (1:2, 2:2).

Не сыграют: в стане FCB травмированы Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Джамал Мусиала.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани уже выиграли чемпионат, что и должны были делать, а вот в Кубке страны и Лиге чемпионов «Бавария» не смогла зацепиться за трофей.

В целом, главную задачу «Бавария» выполнила, но на большее, чтобы зацепиться за другие трофеи, ее не хватило.

«Боруссия» М

Турнирное положение: команда из Менхенгладбаха в текущем сезоне является середняком Бундеслиги.

«Жеребята» по итогам 32 туров смогли набрать 45 очков и находятся на девятом месте.

За это время менхенгладбахский коллектив смог 55 раз поразить ворота соперника, а в его ворота забили 54 мяча.

Последние матчи: в прошлых турах «черно-бело-зеленые» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (4:4), но проиграли «Хольштайну» (3:4), «Боруссии» Д (2:3) и «Фрайбургу» (1:2).

Перед этим же «Гладбах» поделил очки с «Санкт-Паули» (1:1) и выиграл у «Лейпцига» (1:0).

Не сыграют: травмированы у менхенгладбахцев Натан Нгуму, Никлас Свидер и Мориц Николас.

Состояние команды: подопечные Херардо Сеоане проводят достаточно средний сезон. «Боруссия» М звезд с неба не хватает, но и за выживание не борется.

В прошлом сезоне «Боруссия» финишировала на 14-м месте, поэтому сейчас они точно будут выше и могут быть довольны прогрессом.

Статистика для ставок

«Бавария» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд

«Боруссия» М не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд

в последней очной игре «Бавария» победила «Боруссию» М со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 9.50, а победа «Боруссии» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.20 и 4.60.

Прогноз: хоть команды в последнее время и забивают порядочно, но больше трех в этой игре могут и не забить.

Ставка: тотал меньше 4 за 2.20.

Прогноз: «Бавария» уже чемпион и победы ей даются натужно, поэтому она вполне может не разгромить соперника.

Ставка: победа «Боруссии» с форой+2 за 2.30.