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    «Бавария» и «Боруссия» много не забьют?

    Бавария — Боруссия М: ставка за 2.20 и прогноз на матч Бундеслиги

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» М
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    Томас Мюллер («Бавария»)
    10 мая в 33-м туре чемпионате Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Боруссия» М. Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» М, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Мая 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: команда из Мюнхена стала досрочным чемпионом немецкой Бундеслиги.

    По итогам 32 туров «баварцы» имеют в своем активе 76 зачетных баллов и идут на первой строчке в турнирной таблице.

    Бавария — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    Мюнхенский коллектив смог забить целых 93 мяча, а пропустил всего лишь 32.

    Последние матчи: «красные» в прошлой игре сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (3:3).

    До этого же мюнхенцы смогли разгромить «Майнц» (3:0) и «Хайденхайм» (4:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Перед этим же «звезды юга» вылетели с Лиги чемпионов от миланского «Интера» (1:2, 2:2).

    Не сыграют: в стане FCB травмированы Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Джамал Мусиала.

    Состояние команды: подопечные Венсана Компани уже выиграли чемпионат, что и должны были делать, а вот в Кубке страны и Лиге чемпионов «Бавария» не смогла зацепиться за трофей.

    В целом, главную задачу «Бавария» выполнила, но на большее, чтобы зацепиться за другие трофеи, ее не хватило.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: команда из Менхенгладбаха в текущем сезоне является середняком Бундеслиги.

    «Жеребята» по итогам 32 туров смогли набрать 45 очков и находятся на девятом месте.

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    • За это время менхенгладбахский коллектив смог 55 раз поразить ворота соперника, а в его ворота забили 54 мяча.

    Последние матчи: в прошлых турах «черно-бело-зеленые» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (4:4), но проиграли «Хольштайну» (3:4), «Боруссии» Д (2:3) и «Фрайбургу» (1:2).

    Перед этим же «Гладбах» поделил очки с «Санкт-Паули» (1:1) и выиграл у «Лейпцига» (1:0).

    Не сыграют: травмированы у менхенгладбахцев Натан Нгуму, Никлас Свидер и Мориц Николас.

    Состояние команды: подопечные Херардо Сеоане проводят достаточно средний сезон. «Боруссия» М звезд с неба не хватает, но и за выживание не борется.

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    В прошлом сезоне «Боруссия» финишировала на 14-м месте, поэтому сейчас они точно будут выше и могут быть довольны прогрессом.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд

    • «Боруссия» М не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд

    • в последней очной игре «Бавария» победила «Боруссию» М со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 9.50, а победа «Боруссии» — в 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.20 и 4.60.

    Прогноз: хоть команды в последнее время и забивают порядочно, но больше трех в этой игре могут и не забить.

    Ставка: тотал меньше 4 за 2.20.

    Прогноз: «Бавария» уже чемпион и победы ей даются натужно, поэтому она вполне может не разгромить соперника.

    Ставка: победа «Боруссии» с форой+2 за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бавария — Боруссия М?

    Матч Бавария — Боруссия М состоится 10 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бавария — Боруссия М?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал меньше 4.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бавария — Боруссия М?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал меньше 4» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Боруссия М?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бавария — Боруссия М?

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 9.50, а победа «Боруссии» — в 12.00.

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