Динамо Самарканд — Сурхан. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 9 мая 2025 года

9 мая в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Сурхан». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Самарканд — «Сурхан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Самаркандцы начали чемпионат довольно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд в 7 стартовых матчах добыл 15 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Динамовцы одолели «Шуртан» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Андижану» (2:1). А вот поединок с «Согдианой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Динамо» Самарканд забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Самаркандцы нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Матчи с «Сурханом» для команды складываются исторически успешно. В 5 последних очных поединках «Динамо» Самарканд победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой победный сериал. Команда Вадима Абрамова явно будет активно атаковать.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Сурхан» в 8 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Сурхан» переиграл «Пахтакор» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Машъалом» (0:0). А вот чуть ранее она минимально одолела крепкий «Навбахор».

При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сурхан» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 7 мячей в 8 поединках чемпионата.

При этом «Сурхан» лишь на 5 очков отстает от пьедестала. Вот только оборона частенько допускает результативные ошибки.

А вот самаркандцев команда не может обыграть уже почти 3 года. Причем в трех последних очных поединках она дважды уступила.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сурхан» постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Динамо» Самарканд победил в 2 своих последних поединках

«Сурхан» в среднем пропускает чаще гола за матч

Самаркандцы пропускают реже всех в лиге — всего 3 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Самарканд — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Динамовцы борются за самые высокие места, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся на заметном подъеме, тогда как «Сурхан» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Динамо» Самарканд в 1 тайме за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.34