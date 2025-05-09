Андижан — Нефтчи Фергана. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 9 мая 2025 года

9 мая в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андижан» — «Нефтчи» Фергана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Андижан» в 8 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» уступил АГМК (3:4).

До того команда была бита «Согдианой» (0:1). Да и поединок с самаркандским «Динамо» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Андижан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Андижан» ныне угодил в психологическую яму. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

Матчи с «нефтяниками» для команды складываются исторически непросто. В 5 последних очных поединках «Андижан» победил и уступил по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться прервать свой неудачный сериал. Команда явно будет активно атаковать.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана выдал удовлетворительный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Фергана в 7 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Ферганцы переиграли «Согдиану» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Пахтакора» (0:4). А вот чуть ранее она уверенно одолела еще и «Машъал» (4:1).

При этом «Нефтчи» Фергана в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 11 мячей в 7 турах чемпионата.

При этом «Нефтчи» Фергана лишь на 3 очка отстает от пьедестала. Вот только оборона частенько допускает результативные ошибки.

А вот «Андижану» команда не проигрывает уже 4 с половиной года. Причем в трех последних очных поединках были зафиксированы ничьи.

Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. «Нефтчи» Фергана воспользуется проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Андижан» уступил в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Нефтчи» Фергана не проигрывает «Андижану» уже 4 с половиной года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.80 и 1.37.

Прогноз: «Нефтяники» борются за самые высокие места, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в серьезном кризисе, да и ферганцы явно поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 2.75