Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед: прогноз ставки на Чемпионшип 8 мая 2025 года

8 мая в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам регулярного розыгрыша английского Чемпионшипа занял шестую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в АПЛ.

Команда на два балла опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на 22 очков отстала от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 46-го тура второго дивизиона клуб на своем поле разошелся миром с «Престоном» (2:2).

Ранее «Зарянки» в 45-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах остались и вовсе без очков, разгромно проиграв победителю дивизиона «Лидсу» (0:4).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Сайкс и Корник, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть очковый перевес соперника в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 12-ю голами.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» по итогам 46-ти туров английского Чемпионшипа занял третью строчку в регулярном первенстве и поэтому попала в плей-офф.

Команда на 10 очков отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на 14 баллов опередила своего ближайшего преследователя «Сандерленд».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 46-го тура второго дивизиона «Клинки» на своем поле сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1).

Перед этим в 45-м туре национального первенства клуб набрал три очка, когда в чужих стенах оказался сильнее «Сток Сити» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед» выиграл лишь два раза при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе.

Тайрес Кэмпбелл и Томас Кэннон — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Бристоль Сити» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Бристоль Сити» забивали обе команды

в четырех из семи последних матчей «Шеффилд Юнайтед» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.05, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их семи последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Бристоль Сити».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60