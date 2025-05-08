ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — БарселонаМагия на «Сан-Сиро». «Интер» пережил каталонскую бурю и прорвался в финал Лиги Чемпионов «Наполи» — «Интер»Финишная прямая. Борьба за скудетто Серии А, гонка «Барселоны» и «Реала» в Примере, баталии за зону ЛЧ в АПЛ Хосеп ГвардиолаКак «Ман Сити» вернуться на вершину АПЛ: простая инструкция для Гвардиолы
    Все новости спорта

    Победит ли «Бристоль Сити» в первом матче плей-офф?

    Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед: прогноз ставки на Чемпионшип 8 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бристоль Сити Прогнозы на Шеффилд Юнайтед
    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анис Мехмети
    8 мая в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам регулярного розыгрыша английского Чемпионшипа занял шестую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в АПЛ.

    Команда на два балла опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на 22 очков отстала от нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 46-го тура второго дивизиона клуб на своем поле разошелся миром с «Престоном» (2:2).

    Ранее «Зарянки» в 45-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах остались и вовсе без очков, разгромно проиграв победителю дивизиона «Лидсу» (0:4).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Сайкс и Корник, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть очковый перевес соперника в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата.

    Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 12-ю голами.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» по итогам 46-ти туров английского Чемпионшипа занял третью строчку в регулярном первенстве и поэтому попала в плей-офф.

    Команда на 10 очков отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на 14 баллов опередила своего ближайшего преследователя «Сандерленд».

  • Из игроков в собственники. Звездные футболисты, ставшие владельцами клубов
  • Некоторым игрокам недостаточно просто бегать по полю
  • 29/04/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 46-го тура второго дивизиона «Клинки» на своем поле сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1).

    Перед этим в 45-м туре национального первенства клуб набрал три очка, когда в чужих стенах оказался сильнее «Сток Сити» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед» выиграл лишь два раза при четырех поражениях и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе.

    Тайрес Кэмпбелл и Томас Кэннон — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Бристоль Сити» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Бристоль Сити» забивали обе команды

    • в четырех из семи последних матчей «Шеффилд Юнайтед» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.05, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их семи последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Бристоль Сити».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Матч Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Чемпионшип.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Смотреть матч турнира Чемпионшип в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.05, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Виннипег — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фирнли — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Де Йонг — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 08.05.202522:00. Победит ли «Бристоль Сити» в первом матче плей-офф?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры