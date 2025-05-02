Хайденхайм — Бохум: ставка и прогноз с коэффициентом 2.30 на матч 2 мая 2025 года

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 2 мая и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Бохум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 25 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за выживание с отставанием в пять баллов от спасительной 15-й строчки, а также с отрывом в три пункта от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального первенства клуб на чужом поле сумел одержать важнейшую победу над «Штутгартом» (1:0).

Перед этим в поединке 30-го тура Бундеслиги коллектив остался без баллов, потерпев разгромное поражение от «Баварии» в домашних стенах (0:4).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Тойеркауф и Зивзивадзе, дисквалифицирован — Дорш.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Хайденхайм» проиграл три раза при одной победе.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, стоит учесть, что соперник уж точно не превосходит их в классе.

Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 21 балл и в случае поражения потеряет шансы на спасение в элитном дивизионе.

Команда занимает 20-ю позицию в зоне вылета с отставанием в четыре пункта от соперника, а заодно и зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в девять баллов от спасительной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура немецкого первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Унион Берлином» (1:1).

Перед этим коллектив не набрал ни одного балла, когда теперь уже на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Вердера» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмирован — Мийоси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Бохум» ни разу не выиграл и четыре раза проиграл.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, они все же не мизерные, если учесть примерно тот же класс соперников.

Майрон Боаду — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хайденхайм» проиграл

в пяти последних матчах «Хайденхайма» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Бохум» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.30. Ничья — в 3.50, победа «Бохума» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом хозяева выиграли в трех из шести последних матчей.

Ставка: «Хайденхайм» победит за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что лишь один из соперников забьет, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.65