Ингулец — Заря. Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, УПЛ, 30 апреля 2025 года

Ингулец
Заря
«Ингулец»
Турнирное положение: Петровцы отчаянно бьются за выживание. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Ингулец» в 25 матчах чемпионата добыл всего 17 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ингулец» уступил «Александрии» (0:1).
До того команда подписала мировую с ЛНЗ (0:0). Да и поединок с «Карпатами» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Ингулец» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ингулец» нынче выглядит крайне слабо. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Зарей» для команды складываются исторически неудачно. В 5 последних очных поединках «Ингулец» победил 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Команда Василия Кобина намерена сохранить победный результат, ведь по итогам первого тайма она минимально побеждает луганчан, а сыграть осталось 45 минут.
«Заря»
Турнирное положение: «Заря» максимально мотивирована попасть в топ-5. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Заря» в 25 матчах чемпионата набрала 35 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 35 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата Украины провела удачно. В формально домашнем поединке она переиграла «Левый Берег» (2:1).
До того команда по всем статьям уступила «Кривбассу» (0:3). А вот чуть ранее она сенсационно уступила «Вересу» (1:2).
При этом «Заря» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Заря» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 25 турах.
При этом «Заря» не блещет стабильностью результатов. Да и отставание от первой пятерки составляет всего 5 очков.
Зато привычно эффективен Филипп Будковский. Опытный форвард наколотил 7 мячей в УПЛ, присовокупив к ним два ассиста.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Младена Бартуловича уж точно взвинтит темп матча.
Статистика для ставок
- «Ингулец» не побеждал 5 своих последних поединках
- Петровцы не забивали в 2 последних матчах
- «Заря» обыграла «Ингулец» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Заря» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.68.
- 2.50Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.46Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 6.00Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Заря» выглядит монолитнее соперника, и явно намерена как можно быстрее отыграться.
Номинальные хозяева нынче находятся в некотором кризисе, да и луганчане явно поднатореют в плане реализации.
Ставка: Ничья за 3.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27