Ингулец — Заря. Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, УПЛ, 30 апреля 2025 года

30 апреля в 16-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Ингулец» и «Заря». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ингулец» — «Заря», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ингулец»

Турнирное положение: Петровцы отчаянно бьются за выживание. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ингулец» в 25 матчах чемпионата добыл всего 17 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ингулец» уступил «Александрии» (0:1).

До того команда подписала мировую с ЛНЗ (0:0). Да и поединок с «Карпатами» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Ингулец» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ингулец» нынче выглядит крайне слабо. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Зарей» для команды складываются исторически неудачно. В 5 последних очных поединках «Ингулец» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Команда Василия Кобина намерена сохранить победный результат, ведь по итогам первого тайма она минимально побеждает луганчан, а сыграть осталось 45 минут.

«Заря»

Турнирное положение: «Заря» максимально мотивирована попасть в топ-5. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Заря» в 25 матчах чемпионата набрала 35 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата Украины провела удачно. В формально домашнем поединке она переиграла «Левый Берег» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила «Кривбассу» (0:3). А вот чуть ранее она сенсационно уступила «Вересу» (1:2).

При этом «Заря» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Заря» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 25 турах.

При этом «Заря» не блещет стабильностью результатов. Да и отставание от первой пятерки составляет всего 5 очков.

Зато привычно эффективен Филипп Будковский. Опытный форвард наколотил 7 мячей в УПЛ, присовокупив к ним два ассиста.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Младена Бартуловича уж точно взвинтит темп матча.

Статистика для ставок

«Ингулец» не побеждал 5 своих последних поединках

Петровцы не забивали в 2 последних матчах

«Заря» обыграла «Ингулец» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Заря» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.68.

Прогноз: «Заря» выглядит монолитнее соперника, и явно намерена как можно быстрее отыграться.

Номинальные хозяева нынче находятся в некотором кризисе, да и луганчане явно поднатореют в плане реализации.

Ставка: Ничья за 3.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27