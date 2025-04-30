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    Отыграется ли «Заря» в доигровке?

    Ингулец — Заря. Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, УПЛ, 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Заря»
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    Младен Бартулович
    30 апреля в 16-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Ингулец» и «Заря». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ингулец» — «Заря», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 30 Апреля 2025 года

    Ингулец

  • Петрово
    •  Ингулец 12:00 Заря

    Заря

  • Луганск
    •

    «Ингулец»

    Турнирное положение: Петровцы отчаянно бьются за выживание. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ингулец» в 25 матчах чемпионата добыл всего 17 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ингулец» уступил «Александрии» (0:1).

    До того команда подписала мировую с ЛНЗ (0:0). Да и поединок с «Карпатами» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Ингулец» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ингулец» нынче выглядит крайне слабо. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Зарей» для команды складываются исторически неудачно. В 5 последних очных поединках «Ингулец» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Команда Василия Кобина намерена сохранить победный результат, ведь по итогам первого тайма она минимально побеждает луганчан, а сыграть осталось 45 минут.

    «Заря»

    Турнирное положение: «Заря» максимально мотивирована попасть в топ-5. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Заря» в 25 матчах чемпионата набрала 35 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата Украины провела удачно. В формально домашнем поединке она переиграла «Левый Берег» (2:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Кривбассу» (0:3). А вот чуть ранее она сенсационно уступила «Вересу» (1:2).

    При этом «Заря» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Заря» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 25 турах.

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    При этом «Заря» не блещет стабильностью результатов. Да и отставание от первой пятерки составляет всего 5 очков.

    Зато привычно эффективен Филипп Будковский. Опытный форвард наколотил 7 мячей в УПЛ, присовокупив к ним два ассиста.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Младена Бартуловича уж точно взвинтит темп матча.

    Статистика для ставок

    • «Ингулец» не побеждал 5 своих последних поединках

    • Петровцы не забивали в 2 последних матчах

    • «Заря» обыграла «Ингулец» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Заря» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.68.

    Прогноз: «Заря» выглядит монолитнее соперника, и явно намерена как можно быстрее отыграться.

    Номинальные хозяева нынче находятся в некотором кризисе, да и луганчане явно поднатореют в плане реализации.

    Ставка: Ничья за 3.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ингулец — Заря?

    Матч Ингулец — Заря состоится 30 апреля 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: Премьер-лига (Украина).

    Прогноз: какой прогноз на матч Ингулец — Заря?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ингулец — Заря?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ингулец — Заря?

    Смотреть матч турнира Премьер-лига (Украина) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ингулец — Заря?

    Коэффициенты букмекеров: «Заря» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.73.

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    Ингулец — Заря: прогноз и ставка за 3.32, статистика, коэффициенты матча 30.04.202515:30. Отыграется ли «Заря» в доигровке?
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