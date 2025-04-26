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    Чайка — Сочи: прогноз и ставка за 2.14 на Первую лигу

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    Павел Маслов
    26 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Апреля 2025 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 18:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцам уже не угрожает вылет из первой лиги. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» на 11 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 29 матчах первенства.

    Чайка — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Песчанокопцы подписали мировую с «Енисеем» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Торпедо» (2:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Нефтехимику» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Чайка» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы прибавили под руководством Сергея Первушина. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

    С сочинцами команда пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Чайка» по всем статьям уступила южанам (0:5).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Песчанокопцы вполне способны пободаться за очки.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане бьются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» на 2 очка отстает от идущего вторым «Торпедо». При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Южане учинили разгром «Алании» (4:0).

    До того команда была бита «Балтикой» (0:2). Да и поединок с крепкой «Родиной» завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Павел Мелешин, Кирилл Кравцов — травмированы.

    Состояние команды: Южане довольны сильны в плане реализации. Команда настреляла 46 мячей в 29 матчах.

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    При этом «Сочи» до последней виктории уступил 2 раза кряду. Да и в первом круге южане в щепки разнесли «Чайку» (5:0).

    Южане в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и кадровые проблемы в виде травм Мелешина и Кравцова явно скажутся на игре команды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Вот только без Мелешина атаки сочинцев явно потеряют в остроте.

    Статистика для ставок

    • Сочинцы в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • «Чайка» не проигрывает 2 матча кряду

    • Песчанокопцы в среднем забивают аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

    Прогноз: Сочинцы борются за прямой выход в элиту, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

    «Чайка» нынче заметно прибавила во всех компонентах, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Сочи» в первом тайме одолеет песчанокопцев.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.31

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чайка — Сочи?

    Матч Чайка — Сочи состоится 26 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чайка — Сочи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чайка — Сочи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чайка — Сочи?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чайка — Сочи?

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.97.

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    Чайка — Сочи: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 26.04.202518:00. Голов будет много
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