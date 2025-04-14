14 апреля в 31-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Адана Демирспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» по итогам 29-ти туров турецкого первенства набрал 47 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую строчку в турнирной таблице и на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на два очка опережает ближайшего преследователя.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле обыграл «Хатайспор» (1:0).

Перед этим в 29-м туре турецкого первенства коллектив остался без баллов, когда на домашней арене потерпел крупное поражение от «Истанбул Башакшехира» со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Гюмюш, Дюбуа, Илтер и Мидтшё, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эюпспор» два раза победил при пяти поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явное преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

Мам Тиам — лучший бомбардиры команды в чемпионате Турции с 13-ю голами.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: «Адана Демирспор» по итогам 28-ми поединков турецкого первенства имеет дефицит очков -2 и уже доигрывает сезоне перед понижением в классе.

Команда занимает последнюю 19-ю строчку с отставанием в 35 баллов от 15-й строчки, которая позволяет сохранять прописку в элитном дивизионе страны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального чемпионата клуб на своем поле проиграл «Кайсериспору» (0:2).

Перед этим коллектив в 29-м туре турецкого первенства в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Сивасспора» с результатом 1:5.

Не сыграют: травмированы — Бараси и Гравийон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на национальную Суперлигу, «Адана Демирспор» проиграл 10 раз и ни разу не выиграл при двух ничьих.

Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать даже на ничью, особенно на чужом поле против куда более сильного в текущем сезоне соперника, а также если учесть отсутствие турнирной мотивации.

Абат Аймбетов — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Эюпспора» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Эюпспора» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспора» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.16. Ничья — в 7.70, победа «Адана Демирспора» — в 16.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в предпоследнем матче хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей и «Эюпспора», и «Адана Демирспора».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10