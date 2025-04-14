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    Поднимется ли «Эюпспор» в зону еврокубков?

    Эюпспор — Адана Демирспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Адана Демирспор»
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    Мам Тиам
    14 апреля в 31-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Адана Демирспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 14 Апреля 2025 года

    Эюпспор

  • Стамбул
    •  Эюпспор 20:00 Адана Демирспор

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Эюпспор»

    Турнирное положение: «Эюпспор» по итогам 29-ти туров турецкого первенства набрал 47 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую строчку в турнирной таблице и на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на два очка опережает ближайшего преследователя.

    Эюпспор — Адана Демирспор: коэффициенты букмекеров

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  • 1.177.0012.00Бонус$1500
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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле обыграл «Хатайспор» (1:0).

    Перед этим в 29-м туре турецкого первенства коллектив остался без баллов, когда на домашней арене потерпел крупное поражение от «Истанбул Башакшехира» со счетом 1:3.

    Не сыграют: травмированы — Гюмюш, Дюбуа, Илтер и Мидтшё, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эюпспор» два раза победил при пяти поражениях и трех ничьих.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явное преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Мам Тиам — лучший бомбардиры команды в чемпионате Турции с 13-ю голами.

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: «Адана Демирспор» по итогам 28-ми поединков турецкого первенства имеет дефицит очков -2 и уже доигрывает сезоне перед понижением в классе.

    Команда занимает последнюю 19-ю строчку с отставанием в 35 баллов от 15-й строчки, которая позволяет сохранять прописку в элитном дивизионе страны.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального чемпионата клуб на своем поле проиграл «Кайсериспору» (0:2).

    Перед этим коллектив в 29-м туре турецкого первенства в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Сивасспора» с результатом 1:5.

    Не сыграют: травмированы — Бараси и Гравийон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на национальную Суперлигу, «Адана Демирспор» проиграл 10 раз и ни разу не выиграл при двух ничьих.

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    Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать даже на ничью, особенно на чужом поле против куда более сильного в текущем сезоне соперника, а также если учесть отсутствие турнирной мотивации.

    Абат Аймбетов — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Эюпспора» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Эюпспора» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспора» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.16. Ничья — в 7.70, победа «Адана Демирспора» — в 16.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в предпоследнем матче хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей и «Эюпспора», и «Адана Демирспора».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Эюпспор — Адана Демирспор?

    Матч Эюпспор — Адана Демирспор состоится 14 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Эюпспор — Адана Демирспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Эюпспор — Адана Демирспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эюпспор — Адана Демирспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Эюпспор — Адана Демирспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.16. Ничья — в 7.70, победа «Адана Демирспора» — в 16.00.

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    Эюпспор — Адана Демирспор: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.04.202520:00. Поднимется ли «Эюпспор» в зону еврокубков?
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