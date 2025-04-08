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    Оступится ли «Бёрнли» в Дерби?

    Дерби — Бёрнли: прогноз ставки на Чемпионшип 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби» — «Бёрнли»
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    Джош Браунхилл
    8 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби» и «Бёрнли». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби» — «Бёрнли», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Апреля 2025 года

    Дерби Каунти

  • Дерби
    •  Дерби Каунти 21:45 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •

    «Дерби»

    Турнирное положение: «Дерби» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на 21-м месте и борется за выживание в дивизионе.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки), а также на два очка отстает от «Сток Сити», который занимает 20-ю позицию.

    Дерби Каунти — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле потерпел поражение от «Суонси» со счетом 0:1.

    Ранее «Бараны» в 39-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах набрали три очка, обыграв «Престон» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Ньямб, Руф, Салвесен, Озборн, Озох, Блэкетт-Тэйлор и Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Дерби» четыре раза выиграл при одном поражении.

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно на своем поле, тем не менее, сыграть даже вничью ему будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Джерри Йетс — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с восемью голами.

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Бёрнли» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на первой строчке и выглядит явным претендентом на выход в Премьер-лигу.

    Команда лишь на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед», а также на два пункта — «Лидс», который находится в зоне плей-офф за попадание в АПЛ (топ-6).

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Ковентри Сити» (2:1).

    Перед этим в 39-м туре национального первенства «Кларетовые» также набрали три балла, когда в своих стенах минимально обыграли «Бристоль Сити» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Агией, Хамфрис, Трезор, Байер и Шелви, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» выиграл трижды, а в шести последних матчах ни разу не проиграл.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя обыграть соперника, который набрал столь хорошую форму, будет, безусловно, непросто.

    Джош Браунхилл — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Дерби» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Дерби» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Бёрнли» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.25, победа «Дерби» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: забьет только одна команда за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: Сухая победа «Бёрнли» за 2.85

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