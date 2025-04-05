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    Позволит ли «Фиорентина» вернуться к победам «Милану»?

    Милан — Фиорентина: прогноз и ставка на чемпионат Италии 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Фиорентина»
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    Мойзе Кин
    5 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Апреля 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 21:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрал 51 балл и все еще претендует на попадание в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию вне зоны континентальных турниров (топ-6) с отставанием от нее в пять очков.

    Милан — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в полуфинале Кубка Италии, клуб на своем поле сыграл вничью с «Интером» (1:1).

    Перед этим в 30-м туре итальянского первенства «россонери» и вовсе остались ни с чем, когда на выезде со счетом 1:2 потерпели поражение от «Наполи».

    Не сыграют: травмированы — Лофтус-Чик и Эмерсон, дисквалифицирован — Алекс Хименес.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть отличную форму, которую сейчас демонстрирует их грядущий соперник.

    Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс — лучшие бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрала 51 балл и также борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию и на пять пунктов отстает от зоны континентальных турниров, а также на четыре очка опережает соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура Серии А флорентийцы на своем поле одержали победу над одним из лидеров «Аталантой» (1:0).

    Перед этим в 29-м туре чемпионата страны «Фиалки» опять-таки в домашних стенах снова набрали три очка, разгромив еще один ведущий клуб Италии — «Ювентус» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Госенс, Кольпани и Бове, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» неизменно выигрывала.

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    Это говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть проблемную форму соперника.

    Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Милан» не выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Милана» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Фиорентина» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.70, победа «Фиорентины» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.07.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех последних матчах гости не то, что не проиграли, а даже победили.

    Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Милана».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

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