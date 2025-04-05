5 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрал 51 балл и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию вне зоны континентальных турниров (топ-6) с отставанием от нее в пять очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в полуфинале Кубка Италии, клуб на своем поле сыграл вничью с «Интером» (1:1).

Перед этим в 30-м туре итальянского первенства «россонери» и вовсе остались ни с чем, когда на выезде со счетом 1:2 потерпели поражение от «Наполи».

Не сыграют: травмированы — Лофтус-Чик и Эмерсон, дисквалифицирован — Алекс Хименес.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть отличную форму, которую сейчас демонстрирует их грядущий соперник.

Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс — лучшие бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрала 51 балл и также борется за выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию и на пять пунктов отстает от зоны континентальных турниров, а также на четыре очка опережает соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура Серии А флорентийцы на своем поле одержали победу над одним из лидеров «Аталантой» (1:0).

Перед этим в 29-м туре чемпионата страны «Фиалки» опять-таки в домашних стенах снова набрали три очка, разгромив еще один ведущий клуб Италии — «Ювентус» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Госенс, Кольпани и Бове, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» неизменно выигрывала.

Это говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть проблемную форму соперника.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Милан» не выиграл

в шести из семи последних матчей «Милана» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Фиорентина» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.70, победа «Фиорентины» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.07.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех последних матчах гости не то, что не проиграли, а даже победили.

Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Милана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.