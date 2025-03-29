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    «Кайрат» быстро добьется своего

    Туран — Кайрат: прогноз и ставка на чемпионат Казахстана 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Туран» — «Кайрат»
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    Александр Мартынович
    29 марта в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Кайрат». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 29 Марта 2025 года

    Туран

  • Туркестан
    •  Туран 14:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Туран»

    Турнирное положение: Туркестанцы новый сезон начали продуктивно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Туран» в 2 стартовых турах набрал 3 зачетных балла. А вот забила команда 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туркестанцы уступили «Актобе» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Окжетпесу» (2:0). Так что от «Турана» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Туран» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Туран» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда традиционно ершиста, и явно будет биться за каждый пункт.

    Матчи с «Кайратом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Туран» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» стартовал достаточно успешно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кайрат» в двух матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила лишь однажды.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Ордабасы» (4:0).

    До того команда подписала мировую с «Астаной» (1:1). Так что действующий чемпион явно намерен повторить успех прошлого сезона.

    При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кайрат» явно поборется за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит впечатляюще.

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    При этом «Кайрат» достаточно мощно атакует. Забила команда 5 мячей в двух стартовых турах чемпионата Казахстана.

    Команда уже 3 года не проигрывает «Турану». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Алмаатинцы постараются закрепиться на вершине таблицы, да и Георгий Зария уже отличился 2 голами в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Туран» не может обыграть алмаатинцев уже 3 года

    • В двух последних очных поединках этих соперников побеждал «Кайрат»

    • «Кайрат» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: «Кайрат» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости шикарно атакуют, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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