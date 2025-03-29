29 марта в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Кайрат». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Туран»

Турнирное положение: Туркестанцы новый сезон начали продуктивно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Туран» в 2 стартовых турах набрал 3 зачетных балла. А вот забила команда 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туркестанцы уступили «Актобе» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Окжетпесу» (2:0). Так что от «Турана» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Туран» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Туран» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда традиционно ершиста, и явно будет биться за каждый пункт.

Матчи с «Кайратом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Туран» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» стартовал достаточно успешно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайрат» в двух матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила лишь однажды.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Ордабасы» (4:0).

До того команда подписала мировую с «Астаной» (1:1). Так что действующий чемпион явно намерен повторить успех прошлого сезона.

При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кайрат» явно поборется за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит впечатляюще.

При этом «Кайрат» достаточно мощно атакует. Забила команда 5 мячей в двух стартовых турах чемпионата Казахстана.

Команда уже 3 года не проигрывает «Турану». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Алмаатинцы постараются закрепиться на вершине таблицы, да и Георгий Зария уже отличился 2 голами в чемпионате.

Статистика для ставок

«Туран» не может обыграть алмаатинцев уже 3 года

В двух последних очных поединках этих соперников побеждал «Кайрат»

«Кайрат» не проигрывал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: «Кайрат» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости шикарно атакуют, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11