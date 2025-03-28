28 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарский коллектив ведет борьбу за выживание в этом сезоне РПЛ.

В настоящий момент самарцы располагаются 12-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 19 очков.

«Крылышки» смогли 20 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Самары уступила махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).

До этого же «сине-белые» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же «Крылья Советов» в спарринге расписали мировую с «Челябинском» (0:0).

Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов. Дисквалифицирован же Илья Гапонов.

Состояние команды: подопечные Игоря Осинькина в последнее время выглядят крайне неубедительно, поэтому и опустились в опасную зону.

Сейчас можно говорить о том, что «Крылья Советов» борются за выживание. Оптимизма также команде не добавляют слухи о возможной отставке Игоря Осинькина. Пока что тренер сохраняет за собой свой пост.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив можно отнести к тем, кто борется за золотые медали.

Сейчас у «железнодорожников» 40 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

Команда из Москвы 37 раз поразила ворота соперника и 29 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «красно-зеленые» смогли победить «Динамо» из Москвы (2:1).

До этого же москвичи также победили махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке страны.

А вот до этого команда из столицы России сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1).

Не сыграют: травмирован у столичного коллектива Дмитрий Баринов.

Состояние команды: сейчас «Локомотив» только на шесть очков отстает от первого «Краснодара» и на три балла — от второго «Спартака». Поэтому подопечные Михаила Галактионова однозначно могут претендовать на топ-3.

Сейчас все в руках и ногах футболистов «Локо», которым нужно продолжать побеждать, чтобы претендовать на медали.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает на протяжении 5 официальных матчей

«Крылья Советов» не может победить на протяжении 4 официальных матчей

в последней очной игре «Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Крыльев Советов» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: «Локомотив» сильнее и находится в хорошей форме, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.03.

Прогноз: «Крылья Советов» мало забивают в последнее время, поэтому вполне вероятно, что тотал не будет пробит.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.