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    Сможет ли «Локомотив» переиграть «Крылья Советов»?

    Крылья Советов — Локомотив: прогноз и ставка на РПЛ 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Локомотив»
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    Дмитрий Воробьев («Локомотив»)
    28 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Марта 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 18:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: самарский коллектив ведет борьбу за выживание в этом сезоне РПЛ.

    В настоящий момент самарцы располагаются 12-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 19 очков.

    Крылья Советов — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    «Крылышки» смогли 20 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Самары уступила махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).

    До этого же «сине-белые» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же «Крылья Советов» в спарринге расписали мировую с «Челябинском» (0:0).

    Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов. Дисквалифицирован же Илья Гапонов.

    Состояние команды: подопечные Игоря Осинькина в последнее время выглядят крайне неубедительно, поэтому и опустились в опасную зону.

    Сейчас можно говорить о том, что «Крылья Советов» борются за выживание. Оптимизма также команде не добавляют слухи о возможной отставке Игоря Осинькина. Пока что тренер сохраняет за собой свой пост.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московский коллектив можно отнести к тем, кто борется за золотые медали.

    Сейчас у «железнодорожников» 40 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

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    • Команда из Москвы 37 раз поразила ворота соперника и 29 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре «красно-зеленые» смогли победить «Динамо» из Москвы (2:1).

    До этого же москвичи также победили махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке страны.

    А вот до этого команда из столицы России сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1).

    Не сыграют: травмирован у столичного коллектива Дмитрий Баринов.

    Состояние команды: сейчас «Локомотив» только на шесть очков отстает от первого «Краснодара» и на три балла — от второго «Спартака». Поэтому подопечные Михаила Галактионова однозначно могут претендовать на топ-3.

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    Сейчас все в руках и ногах футболистов «Локо», которым нужно продолжать побеждать, чтобы претендовать на медали.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает на протяжении 5 официальных матчей

    • «Крылья Советов» не может победить на протяжении 4 официальных матчей

    • в последней очной игре «Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Крыльев Советов» — в 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: «Локомотив» сильнее и находится в хорошей форме, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Локомотива» за 2.03.

    Прогноз: «Крылья Советов» мало забивают в последнее время, поэтому вполне вероятно, что тотал не будет пробит.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

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