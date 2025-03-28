Крылья Советов
Локомотив
«Крылья Советов»
Турнирное положение: самарский коллектив ведет борьбу за выживание в этом сезоне РПЛ.
В настоящий момент самарцы располагаются 12-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 19 очков.
Крылья Советов — Локомотив: коэффициенты букмекеров
«Крылышки» смогли 20 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Самары уступила махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).
До этого же «сине-белые» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
Перед этим же «Крылья Советов» в спарринге расписали мировую с «Челябинском» (0:0).
Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов. Дисквалифицирован же Илья Гапонов.
Состояние команды: подопечные Игоря Осинькина в последнее время выглядят крайне неубедительно, поэтому и опустились в опасную зону.
Сейчас можно говорить о том, что «Крылья Советов» борются за выживание. Оптимизма также команде не добавляют слухи о возможной отставке Игоря Осинькина. Пока что тренер сохраняет за собой свой пост.
«Локомотив»
Турнирное положение: московский коллектив можно отнести к тем, кто борется за золотые медали.
Сейчас у «железнодорожников» 40 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.
Команда из Москвы 37 раз поразила ворота соперника и 29 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлой игре «красно-зеленые» смогли победить «Динамо» из Москвы (2:1).
До этого же москвичи также победили махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке страны.
А вот до этого команда из столицы России сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1).
Не сыграют: травмирован у столичного коллектива Дмитрий Баринов.
Состояние команды: сейчас «Локомотив» только на шесть очков отстает от первого «Краснодара» и на три балла — от второго «Спартака». Поэтому подопечные Михаила Галактионова однозначно могут претендовать на топ-3.
Сейчас все в руках и ногах футболистов «Локо», которым нужно продолжать побеждать, чтобы претендовать на медали.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает на протяжении 5 официальных матчей
- «Крылья Советов» не может победить на протяжении 4 официальных матчей
- в последней очной игре «Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Крыльев Советов» — в 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.
- 1.87Барселона — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.07Талант — Мурас Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.07Узген — Кыргызалтын: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Локомотив» сильнее и находится в хорошей форме, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Локомотива» за 2.03.
Прогноз: «Крылья Советов» мало забивают в последнее время, поэтому вполне вероятно, что тотал не будет пробит.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.