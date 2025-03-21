21 марта в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Андорра и Латвия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Андорра — Латвия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андорра

Турнирное положение: это будет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в группе К.

Последние матчи: в матче Лиги наций Андорра сыграла безголевую ничью против Мальты (0:0). Андорра получила численное преимущество уже на 17-й минуте, владела инициативой на поле, но взять три очка так и не смогла.

Ранее было поражение дома от Молдавиии (0:1) и победа в товарищеском матче над Сан-Марино (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: традиционно Андорра комплектуется из команд низших испанских дивизионов, но некоторые футболисты имеют неплохую школу, пройдя кантеры Примеры и Сегунды. Самым ярким игроком является 23-летний голкипер Икер Альварес из «Вильярреала», который иногда попадает в заявку своего клуба.

Латвия

Турнирное положение: это будет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в группе К.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в матче Лиги наций Латвия на своем поле уступила Армении со счетом 1:2. Игра получилась довольно упорной, но класс соперника в итоге сказался (отличились Сперцян и Мхитарян). Но все равно к 70-й минуте счет был ничейным, команды обменялись забитыми мячами.

До этого было поражение от Северной Македонии (0:1) и ничья с Фарерами (1:1).

Не сыграют: травмированы — Савалниекс (з), Варславанс (п), Улдрикис (н).

Состояние команды: Латвия продолжает оставаться середняком европейского футбола, даже более близким к аутсайдерам. В составе нет игроков, которые сейчас выступают в ведущих европейских чемпионатах. Есть несколько легионеров, но они играют в заштатных клубах.

Статистика для ставок

В 2022-м году в Лиге наций Латвия выиграла на своем поле (3:0)

Игра в Андорре завершилась ничейным исходом (1:1)

В 2020 в Лиге Наций Латвия выиграла и сыграла вничью (5:0, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Андорры дают 4,90, а на Латвию — 1,96, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2 идет за 1,79, а тотал больше 2 можно взять за 2,02.

Прогноз: хоть и дают небольшой тотал дают на эту встречу, но его пробить будет не так легко. Все-таки Латвия и Андорра не самая сильные в атаке сборные, а у латышей к тому же сломан главный бомбардир Улдрикис из немецкой «Арминии».

Основная ставка: тотал меньше 2 за 1,79.

Прогноз: также можно более рисковый вариант на первые 45 минут.

Дополнительная ставка: в первом тайме не будет голов за 2,40.