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    Матч получится не самым привлекательным

    Андорра — Латвия: прогноз и ставка на ЧМ-2026 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Латвия
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    Икер Альварес — вратарь Андорры
    21 марта в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Андорра и Латвия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Андорра — Латвия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Армения. Первая лига 24 Марта 2025 года

    Андраник

  • Варденис
    •  Андраник 14:30 Пюник Академия

    Пюник Академия

  • Ереван
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    Андорра

    Турнирное положение: это будет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в группе К.

    Последние матчи: в матче Лиги наций Андорра сыграла безголевую ничью против Мальты (0:0). Андорра получила численное преимущество уже на 17-й минуте, владела инициативой на поле, но взять три очка так и не смогла.

    Ранее было поражение дома от Молдавиии (0:1) и победа в товарищеском матче над Сан-Марино (2:0).

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    • Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: традиционно Андорра комплектуется из команд низших испанских дивизионов, но некоторые футболисты имеют неплохую школу, пройдя кантеры Примеры и Сегунды. Самым ярким игроком является 23-летний голкипер Икер Альварес из «Вильярреала», который иногда попадает в заявку своего клуба.

    Латвия

    Турнирное положение: это будет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в группе К.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в матче Лиги наций Латвия на своем поле уступила Армении со счетом 1:2. Игра получилась довольно упорной, но класс соперника в итоге сказался (отличились Сперцян и Мхитарян). Но все равно к 70-й минуте счет был ничейным, команды обменялись забитыми мячами.

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    До этого было поражение от Северной Македонии (0:1) и ничья с Фарерами (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Савалниекс (з), Варславанс (п), Улдрикис (н).

    Состояние команды: Латвия продолжает оставаться середняком европейского футбола, даже более близким к аутсайдерам. В составе нет игроков, которые сейчас выступают в ведущих европейских чемпионатах. Есть несколько легионеров, но они играют в заштатных клубах.

    Статистика для ставок

    • В 2022-м году в Лиге наций Латвия выиграла на своем поле (3:0)

    • Игра в Андорре завершилась ничейным исходом (1:1)

    • В 2020 в Лиге Наций Латвия выиграла и сыграла вничью (5:0, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Андорры дают 4,90, а на Латвию — 1,96, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2 идет за 1,79, а тотал больше 2 можно взять за 2,02.

    Прогноз: хоть и дают небольшой тотал дают на эту встречу, но его пробить будет не так легко. Все-таки Латвия и Андорра не самая сильные в атаке сборные, а у латышей к тому же сломан главный бомбардир Улдрикис из немецкой «Арминии».

    Основная ставка: тотал меньше 2 за 1,79.

    Прогноз: также можно более рисковый вариант на первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: в первом тайме не будет голов за 2,40.

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    Андорра — Латвия: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 21.03.202522:45. Матч получится не самым привлекательным
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