20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Словакия на своем поле сыграет против Словении. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Словения, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Словакия по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и обеспечила себе выступление в плей-офф.

Команда набрала 13 баллов благодаря победам над Эстонией (дважды по 1:0) и Азербайджаном (2:0 дома и 3:1 на выезде), а также домашней ничьей с Швецией (2:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура группы Лиги наций Словакия на своем поле одержала победу над Эстонией (1:0).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев поражение от Швеции с результатом 1:2 в чужих стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Словакия выиграла четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, а также с учетом проблемной формы, которую в последнее время демонстрирует соперник.

Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

Словения

Турнирное положение: Словения по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в стыковых матчах.

Команда в шести поединках набрала восемь баллов благодаря двум победам над Казахстаном с результатом 3:0 в домашних стенах и со счетом 1:0 на чужом поле. а также ничьим с Австрией (дважды — 1:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Словения на чужом поле как раз сыграла вничью с Австрией (1:1).

Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев разгромное поражение от Норвегии (1:4) на своем поле.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словения выиграла лишь дважды при трех поражениях и шести ничьих.

Такие результаты сулят гостям явно не лучшие шансы на победу, зато обещают неплохие перспективы на ничью, достичь чего будет непросто, если учесть хорошую форму соперника.

Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Словакии забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Словакии забивали обе команды

в семи из 11-ти последних матчей Словения сыграла вничью в основное время.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.30, победа Словении — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Словакии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25