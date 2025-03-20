20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Болгария на своем поле сыграет против Ирландии. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Болгария

Турнирное положение: Болгария по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и обеспечила себе выступление в стыковых матчах.

Команда набрала девять баллов благодаря победам над Северной Ирландией (1:0) на своем поле и Люксембургом (1:0) в гостях, а также двум ничьим с Беларусью (0:0 на выезде и 1:1 дома) и Люксембургом (0:0) у себя.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура группы Лиги наций Болгария на своем поле разошлась миром с Беларусью (1:1).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив набрал максимум очков, одержав победу над Люксембургом со счетом 1:0 в чужих стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Болгария выиграла только раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, проблемная форма соперника все же позвооляет им рассчитывать на успех.

Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландия по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в плей-офф.

Команда в шести поединках набрала шесть баллов благодаря двум победам над Финляндией с результатом 2:1 в чужих стенах и со счетом 1:0 на своем поле.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Ирландия на чужом поле потерпела разгром от Англии (0:5).

Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив уже набрал три балла, одержав победу над Финляндией (1:0) своем поле.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые были официальными и товарищескими, Ирландия пять раз проиграла при двух победах.

Такие результаты сулят гостям явно не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который не уступает им в классе.

Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей Болгария не проиграла при тотал меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Ирландии забивала только одна команда

в пяти из семи последних матчей Ирландия проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.10, победа Болгарии — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

Между тем, в трех из шести последних матчей хозяева проиграли, а в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

Ставка: Болгария не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах Ирландии.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25