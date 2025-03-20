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    Выстоит ли Ирландия в Болгарии?

    Болгария — Ирландия: Смогут ли гости остаться во втором дивизионе Лиги наций? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 2.13 и 2.25

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    Эван Фергюсон (Ирландия)
    20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Болгария на своем поле сыграет против Ирландии. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С 20 Марта 2025 года

    Болгария

  • София
    •  Болгария 22:45 Ирландия

    Ирландия

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    Болгария

    Турнирное положение: Болгария по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и обеспечила себе выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала девять баллов благодаря победам над Северной Ирландией (1:0) на своем поле и Люксембургом (1:0) в гостях, а также двум ничьим с Беларусью (0:0 на выезде и 1:1 дома) и Люксембургом (0:0) у себя.

    Болгария — Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура группы Лиги наций Болгария на своем поле разошлась миром с Беларусью (1:1).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив набрал максимум очков, одержав победу над Люксембургом со счетом 1:0 в чужих стенах.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Болгария выиграла только раз при двух ничьих и одном поражении.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, проблемная форма соперника все же позвооляет им рассчитывать на успех.

    Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в плей-офф.

    Команда в шести поединках набрала шесть баллов благодаря двум победам над Финляндией с результатом 2:1 в чужих стенах и со счетом 1:0 на своем поле.

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  • 17/03/2025

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Ирландия на чужом поле потерпела разгром от Англии (0:5).

    Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив уже набрал три балла, одержав победу над Финляндией (1:0) своем поле.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые были официальными и товарищескими, Ирландия пять раз проиграла при двух победах.

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    Такие результаты сулят гостям явно не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который не уступает им в классе.

    Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей Болгария не проиграла при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Ирландии забивала только одна команда

    • в пяти из семи последних матчей Ирландия проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.10, победа Болгарии — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

    Между тем, в трех из шести последних матчей хозяева проиграли, а в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка: Болгария не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах Ирландии.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25

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    Болгария — Ирландия: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 20.03.202522:45. Выстоит ли Ирландия в Болгарии?
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