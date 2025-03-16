Леганес
Бетис
«Леганес»
Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Леганес» имеет столько же очков, сколько и идущий на 16 месте «Алавес». А вот отличилась команда 24 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.
Леганес — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Леганес» уступил «Сельте» (1:2).
А вот до того команда минимально переиграла «Хетафе». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился поражением (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Леганес» забил 5 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Пепинерос» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда побеждает редко и натужно.
Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Леганес» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пепинерос» намерены выбраться из зоны вылета.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы бьются за попадание в зону еврокубков. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Бетис» слабовато атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Севильцы нанесли поражение «Витории Гимарайнш» (4:0).
До того команда минимально одолела «Лас-Пальмас». А вот первый поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Марк Рока — травмирован.
Состояние команды: Севильцы традиционно имеют относительно надежные тылы. Плюс команда не пропускала в 2 последних матчах.
При этом «Бетис» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.
В кадровом плане у севильцев ситуация довольно позитивная. Плюс привычно полезен Иско, на счету которого 5 мячей в Примере.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бетис» постарается закрепиться в первой шестерке.
Статистика для ставок
- Севильцы не пропускали в 2 последних матчах
- «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч
- «Бетис» не проигрывал в 5 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.40Вильярреал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.71Манчестер Сити — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Бетис» сражается за выход в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости намерены закрепиться в топ-6, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20