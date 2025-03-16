16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Бетис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Леганес» имеет столько же очков, сколько и идущий на 16 месте «Алавес». А вот отличилась команда 24 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Леганес» уступил «Сельте» (1:2).

А вот до того команда минимально переиграла «Хетафе». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Леганес» забил 5 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пепинерос» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда побеждает редко и натужно.

Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Леганес» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пепинерос» намерены выбраться из зоны вылета.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы бьются за попадание в зону еврокубков. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Бетис» слабовато атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Севильцы нанесли поражение «Витории Гимарайнш» (4:0).

До того команда минимально одолела «Лас-Пальмас». А вот первый поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Марк Рока — травмирован.

Состояние команды: Севильцы традиционно имеют относительно надежные тылы. Плюс команда не пропускала в 2 последних матчах.

При этом «Бетис» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

В кадровом плане у севильцев ситуация довольно позитивная. Плюс привычно полезен Иско, на счету которого 5 мячей в Примере.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бетис» постарается закрепиться в первой шестерке.

Статистика для ставок

Севильцы не пропускали в 2 последних матчах

«Леганес» в среднем забивает реже гола за матч

«Бетис» не проигрывал в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Бетис» сражается за выход в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости намерены закрепиться в топ-6, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20