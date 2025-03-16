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    «Бетис» проведет удачную гастроль

    «Леганес» — «Бетис». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 16 марта 2025 года

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    Иско
    16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Бетис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Марта 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 16:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Леганес» имеет столько же очков, сколько и идущий на 16 месте «Алавес». А вот отличилась команда 24 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

    Леганес — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Леганес» уступил «Сельте» (1:2).

    А вот до того команда минимально переиграла «Хетафе». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Леганес» забил 5 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Пепинерос» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда побеждает редко и натужно.

    Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Леганес» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пепинерос» намерены выбраться из зоны вылета.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы бьются за попадание в зону еврокубков. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Бетис» слабовато атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Севильцы нанесли поражение «Витории Гимарайнш» (4:0).

    До того команда минимально одолела «Лас-Пальмас». А вот первый поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Марк Рока — травмирован.

    Состояние команды: Севильцы традиционно имеют относительно надежные тылы. Плюс команда не пропускала в 2 последних матчах.

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    При этом «Бетис» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

    В кадровом плане у севильцев ситуация довольно позитивная. Плюс привычно полезен Иско, на счету которого 5 мячей в Примере.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бетис» постарается закрепиться в первой шестерке.

    Статистика для ставок

    • Севильцы не пропускали в 2 последних матчах

    • «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Бетис» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Бетис» сражается за выход в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости намерены закрепиться в топ-6, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Леганес» — «Бетис»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 16.03.202516:00. «Бетис» проведет удачную гастроль
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