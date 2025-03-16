Брест
Реймс
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» бьются за попадание в зону еврокубков. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.
При этом «Брест» на 6 зачетных баллов отстает от искомого 6 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 25 матчах.
Брест — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пираты» нанесли поражение «Анже» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Лиона» (1:2). При этом чуть ранее она уступила скромному «Дюнкерку» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Брест» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: Мама Бальде, Ромен Дель Кастильо, Ибрагим Салах — травмированы.
Состояние команды: «Пираты» относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 38 мячей в 25 поединках Лиги 1.
Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент слишком часто пропускает.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Реймс» лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Красно-белые» уступили «Осеру» (0:2).
До того команда была бита «Монако» (0:3). А вот поединок с «Анже» завершился викторией в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 8 пропущенных.
Не сыграют: Яя-Кадер Фофана — травмирован.
Состояние команды: «Красно-белые» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч.
При этом «Реймс» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 26 мячей в 25 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс Кейто Накамура наколотил 8 мячей в Лиге 1.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красно-белые» постараются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Обе команды пропустили по 40 мячей в 25 матчах чемпионата
- «Реймс» не побеждает с конца декабря
- «Красно-белые» забивают в среднем фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.20Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.60Ростов — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Пираты» выглядят монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.
«Брест» бьется за попадание в еврокубки, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
Ставка: Победа «Бреста» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20