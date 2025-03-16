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    «Брест» начнет без прелюдий

    «Брест» — «Реймс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Реймс»
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    Людовик Ажорк
    16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Реймс». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Марта 2025 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 19:15 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» бьются за попадание в зону еврокубков. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Брест» на 6 зачетных баллов отстает от искомого 6 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 25 матчах.

    Брест — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пираты» нанесли поражение «Анже» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «Лиона» (1:2). При этом чуть ранее она уступила скромному «Дюнкерку» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Брест» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Мама Бальде, Ромен Дель Кастильо, Ибрагим Салах — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Пираты» относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 38 мячей в 25 поединках Лиги 1.

    Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент слишком часто пропускает.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реймс» лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Красно-белые» уступили «Осеру» (0:2).

    До того команда была бита «Монако» (0:3). А вот поединок с «Анже» завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Яя-Кадер Фофана — травмирован.

    Состояние команды: «Красно-белые» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч.

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    При этом «Реймс» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 26 мячей в 25 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс Кейто Накамура наколотил 8 мячей в Лиге 1.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красно-белые» постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропустили по 40 мячей в 25 матчах чемпионата

    • «Реймс» не побеждает с конца декабря

    • «Красно-белые» забивают в среднем фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.

    Прогноз: «Пираты» выглядят монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.

    «Брест» бьется за попадание в еврокубки, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Бреста» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Брест» — «Реймс»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 16.03.202519:15. «Брест» начнет без прелюдий
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