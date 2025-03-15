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    Вернется ли «Торпедо» к победам?

    «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз на футбол, Первая лига, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо»
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    Олег Кононов
    15 марта в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 15 Марта 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно окопались в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Нефтехимик» лишь на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах первого дивизиона.

    Нефтехимик — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы уверенно переиграли «Сокол» (3:1).

    До того команда минимально уступила «СКА-Хабаровску». При этом чуть ранее она в спарринге разгромила владимирское «Торпедо» (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Нефтехимик» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Нижнекамцы традиционно ершисты, но за стыки не поборются. Зато команда Кирилла Новикова явно попортит нервы лидерам.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Нефтехимик» победил 1 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Нижнекамцы имеют довольно качественный подбор исполнителей во всех линиях.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы пока пребывают в зоне прямого повышения в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» на 3 очка отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть викторию. Торпедовцы подписали мировую с «Уфой» (0:0).

    До того команда уступила новороссийскому «Черноморцу» (0:2). Да и контрольный поединок со «Спартаком» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы начали весенний цикл крайне блекло. Весной команда Кононова еще не забивала.

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    При этом «Торпедо» вполне преуспевает в плане реализации. Торпедовцы настреляли 39 мячей в 23 матчах первой лиги.

    В матче первого круга команда переиграла нижнекамцев (2:1). Да и в нынешней диспозиции торпедовцы явно намерены вернуться на победный путь.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только весной в игре команды Кононова исчезла химия...

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы полтора года не могут обыграть «Торпедо»

    • «Торпедо» не забивало в 2 весенних поединках

    • Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: Торпедовцы мотивированы вернуться на победный путь, и наверняка активно понесутся в атаку.

    «Торпедо» по именам смотрится куда ярче соперника, плюс способно еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.45

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    «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 15.03.202518:00. Вернется ли «Торпедо» к победам?
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