Палермо
Кремонезе
«Палермо»
Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Серии В с 39-ю очками в активе после 29-и туров. «Палермо» входит в зону стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе.
Стоит отметить, что команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая по этому показателю в лиге 11-е место. «Палермо» набрала 22 очка из 42-х возможных дома.
Палермо — Кремонезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре Серии В команда сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), сравняв счет еще в 1-м тайме. До этого «Палермо» одолела «Брешию» со счетом 1:0.
У команды продолжается беспроигрышная серия в Серии В, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Палермо» обыграла «Козенцу» (3:0), а также поделила очки с «Мантовой» (2:2) и «Специей» (2:2).
Не сыграют: Никколо Пероцци (перебор желтых карточек), Францеско Ди Бартоло, Франческо Ди Мариано, Альфред Гомис, Димитриос Николау (у всех травмы).
Состояние команды: «Палермо» продолжает вести борьбу за сохранение места в стыках Серии В. Ближайшие преследователи уже наступают на пятки, уступая только на 1 балл.
У «Палермо» нет суператакующих нападающих, которые разрывают оборону соперников, но команда в целом играет организованно и может победить любого оппонента.
«Кремонезе»
Турнирное положение: Команда располагается на 4-й строчке в Серии В, набрав 45 очков за 29 туров. «Кремонезе» продолжают борьбу за высокие позиции в лиге.
Команда также занимает 4-е место в лиге по результатам гостевых матчей. «Кремонезе» набрал 22 очка из 42-х возможных на чужом поле, забив за 14 матчей 23 гола при 14-и пропущенных.
Последние матчи: В прошедшем туре Серии В команда разгромила «Катанзаро» со счетом 4:0, уничтожив соперника во 2-м тайме. Матчем ранее «Кремонезе» сыграл вничью с «Каррарезе» (2:2).
В последних 5-и встречах команда проиграла только «Чезене» (1:2), пропустив решающий мяч на 90+4-й минуте. За этот отрезок «Кремонезе» по 2 раза выиграл и сыграл вничью.
Не сыграют: Джанлука Саро, Маттиа Валоти и Франко Васкес.
Состояние команды: У «Кремонезе» неплохие шансы на то, чтобы побороться за выход в Серию А. Сейчас команде необходимо сосредоточиться на победах, которых явно не хватает в последнее время.
К тому же, «Кремонезе» делит 3-ю строчку в лиге по результативности, забив 45 голов за 29 встреч. При этом, у команды не идеальная оборонительная линия (31 пропущенный мяч).
Статистика для ставок
- «Палермо» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей
- В последних 5-и встречах «Кремонезе» проиграл только 1 раз
- «Палермо» только 1 раз проиграл «Кремонезе» в последних 5-и очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палермо» — 2.65, победа «Кремонезе» — 2.75, ничья — за 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.82 соответственно.
- 3.30Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.02Челси — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90Атлетик — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обеим командам нужна победа. Прогнозируем результативный матч.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.98.
Прогноз: «Кремонезе» неплохо выступает на чужом поле в нынешнем сезоне. Можно предположить, что гости одержат победу.
Ставка: Победа «Кремонезе» с форой (0) за 1.93.