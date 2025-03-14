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    Смогут ли гости навязать борьбу «Палермо»?

    «Палермо» — «Кремонезе»: прогноз и ставка на Серию В 14 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Кремонезе»
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    «Кремонезе»
    В рамках матча 30-го тура Серии В «Палермо» на своем поле примет «Кремонезе». Поединок пройдет 14 марта и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Кремонезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 14 Марта 2025 года

    Палермо

  • Италия. Серия B
    •  Палермо 22:30 Кремонезе

    Кремонезе

  • Кремона
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    «Палермо»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Серии В с 39-ю очками в активе после 29-и туров. «Палермо» входит в зону стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе.

    Стоит отметить, что команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая по этому показателю в лиге 11-е место. «Палермо» набрала 22 очка из 42-х возможных дома.

    Палермо — Кремонезе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Серии В команда сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), сравняв счет еще в 1-м тайме. До этого «Палермо» одолела «Брешию» со счетом 1:0.

    У команды продолжается беспроигрышная серия в Серии В, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Палермо» обыграла «Козенцу» (3:0), а также поделила очки с «Мантовой» (2:2) и «Специей» (2:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Никколо Пероцци (перебор желтых карточек), Францеско Ди Бартоло, Франческо Ди Мариано, Альфред Гомис, Димитриос Николау (у всех травмы).

    Состояние команды: «Палермо» продолжает вести борьбу за сохранение места в стыках Серии В. Ближайшие преследователи уже наступают на пятки, уступая только на 1 балл.

    У «Палермо» нет суператакующих нападающих, которые разрывают оборону соперников, но команда в целом играет организованно и может победить любого оппонента.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: Команда располагается на 4-й строчке в Серии В, набрав 45 очков за 29 туров. «Кремонезе» продолжают борьбу за высокие позиции в лиге.

    Команда также занимает 4-е место в лиге по результатам гостевых матчей. «Кремонезе» набрал 22 очка из 42-х возможных на чужом поле, забив за 14 матчей 23 гола при 14-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии В команда разгромила «Катанзаро» со счетом 4:0, уничтожив соперника во 2-м тайме. Матчем ранее «Кремонезе» сыграл вничью с «Каррарезе» (2:2).

    В последних 5-и встречах команда проиграла только «Чезене» (1:2), пропустив решающий мяч на 90+4-й минуте. За этот отрезок «Кремонезе» по 2 раза выиграл и сыграл вничью.

    Не сыграют: Джанлука Саро, Маттиа Валоти и Франко Васкес.

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    Состояние команды: У «Кремонезе» неплохие шансы на то, чтобы побороться за выход в Серию А. Сейчас команде необходимо сосредоточиться на победах, которых явно не хватает в последнее время.

    К тому же, «Кремонезе» делит 3-ю строчку в лиге по результативности, забив 45 голов за 29 встреч. При этом, у команды не идеальная оборонительная линия (31 пропущенный мяч).

    Статистика для ставок

    • «Палермо» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 5-и встречах «Кремонезе» проиграл только 1 раз

    • «Палермо» только 1 раз проиграл «Кремонезе» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палермо» — 2.65, победа «Кремонезе» — 2.75, ничья — за 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: Обеим командам нужна победа. Прогнозируем результативный матч.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.98.

    Прогноз: «Кремонезе» неплохо выступает на чужом поле в нынешнем сезоне. Можно предположить, что гости одержат победу.

    Ставка: Победа «Кремонезе» с форой (0) за 1.93.

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    «Палермо» — «Кремонезе»: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 14.03.202522:30. Смогут ли гости навязать борьбу «Палермо»?
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