13 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Айнтрахт» на своем поле сыграет против «Аякса». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Аякс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» сумел выиграть со счетом 2:1 в первом матче на выезде, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла пятую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле потерпел поражение от «Унион Берлина» (1:2).

В национальном чемпионате коллектив находится на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в один балл от пятой позиции, а также в четыре очка от седьмого места, что вне зоны еврокубков.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Теате, Аменда, Чендлер, Иш, Листеш, Матанович и Кох, дисквалифицирован — Коллинз.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» проиграл три раза при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, если учитывать их уверенную победу в первом матче на выезде, это им и не нужно для прохода в четвертьфинал.

Хуго Ларссон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» потерпел поражение в первом матче на своем поле со счетом 1:2, поэтому в ответной игре ему нужно побеждать хотя бы с разницей в один гол.

Команда заняла 12-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где прошла бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз», когда после победы 2:0 дома на выезде проиграла дома 1:2.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура нидерландского первенства «Аякс» одержал победу над «Зволле» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится первой позиции с отрывом в восемь очков от своего ближайшего преследователя ПСВ.

Не сыграют: травмированы — Бробби, Пасвер, Вейндал, ван Аксель Донген, Расмуссен, Вегхорст и Регер, дисквалифицирован — Хендерсон.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Аякс» выиграл три раза при одном поражении.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы с формой их соперника.

Кеннет Тейлор — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Айнтрахт» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Аякса» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Аякс» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Аякса» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей было иначе, фактор результативности поединков фаворита игры должен стать решающим.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Айнтрахта».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75