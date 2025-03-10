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    «Бургос» обойдет «Альбасете» в таблице

    «Бургос» — «Альбасете»: Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бургос» — «Альбасете»
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    «Бургос»
    10 марта в 30-м туре испанской Сегунды «Бургос» дома сразится с «Альбасете». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бургос» — «Альбасете», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Марта 2025 года

    Бургос

  • Испания. Сегунда
    •  Бургос 22:30 Альбасете

    Альбасете

  • Испания. Сегунда
    •

    «Бургос»

    Турнирное положение: С 36 набранными очками данный коллектив идет в нижней части таблице и всего на пять пунктов опережает зону вылета.

    «Бургос» десять игр выиграл, 13 встреч проиграл и шесть поединков свел вничью, разница забитых и пропущенных составляет 24:33.

    Бургос — Альбасете: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Бело-черные» несколько дней тому назад выиграли у аутсайдера «Ферроля» со счетом 1:0 на его поле. А до этого они проиграли два поединка кряду с одинаковым результатом по 1:2, уступив в родных стенах «Овьедо» и в гостях «Кастельону».

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Бургос» с переменным успехом выступает в последнем своем отрезке. Так за семь предыдущих своих матчей в чемпионате страны коллектив смог отпраздновать три виктории и четыре раза уходил с поля поверженным. И отметим, что все виктории были с разницей в один мяч, но и три проигрыша также были с разницей всего лишь в один гол. И за весь данный 7-матчевый отрезок команда не забивала в двух случаях.

    «Альбасете»

    Турнирное положение: С 37 зачетным пунктом данный коллектив находится на строку выше предстоящего противника в таблице.

    У «Альбасете» девять викторий, десять мировых исходов и десять поражений, разница мячей составляет 36:38.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Заводной сыр» в своем предыдущем проведенном поединке в родных стенах разгромил «Кадис» со счетом 3:0, забив все мячи во втором тайме. А ранее команда проиграла два поединка подряд с одинаковым результатом по 0:1 — на выезде «Овьедо» и в родных стенах «Эльденсе».

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Альбасете» за шесть своих предыдущих встреч в рамках чемпионата Испании смогли отпраздновать три виктории и столько же игр проиграли. И все выигрыши в данном периоде были домашними. До этой же серии коллектив не побеждал на протяжении шести матчей, раз уступив за это время и расписав аж пять мировых результатов.

    Статистика для ставок

    • «Бургос» дома за последние четыре игры дважды выиграл и дважды уступил

    • «Альбасете» на выезде имеет 5-матчевую серию без викторий, где было три фиаско

    • В первом круге «Альбасете» на своем поле одолел «Бургос» со счетом 2:0. До этого же в трех предыдущих очных играх они обменивались голами

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Бургос» букмекеры дают коэффициент 2.20. Ничья оценена в 3.05, а победа «Альбасете» оценена в 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Бургос» сможет дома обыграть соседа по таблице, который откровенно плохо проводит гостевые поединки.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бургоса» за 2.20.

    Прогноз: А вторым вариантом возьмем здесь обмен забитыми мячами, ведь в трех из четырех предыдущих очных игр этих клубов был зафиксирован данный исход.

    Ставка: обе забьют за 2.14.

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    «Бургос» — «Альбасете»: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 10.03.202522:30. «Бургос» обойдет «Альбасете» в таблице
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