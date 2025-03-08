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    Поднимется ли «Лилль» в зону Лиги чемпионов?

    «Лилль» — «Монпелье»: прогноз и ставка (к. 1.91) на футбол, Лига 1, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Монпелье»
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    Джонатан Дэвид
    8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Монпелье». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Марта 2025 года

    Лилль

  • Лига чемпионов. 1/8 финала
    •  Лилль 21:00 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» после 24-х туров национального чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на пятом месте в зоне еврокубков.

    «Лилль» набрал 41 балл и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на четыре пункта опережает седьмую позицию, что вне зоны континентальных турниров.

    Лилль — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Доги» на выездном поле сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1).

    Ранее в 24-м туре французского первенства коллектив также в чужих стенах на этот раз потерпел поражение, когда его огорчил «Пари Сен-Жермен» — 1:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Умтити, Сахрауи, Жегрова и Тиагу Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, перспективы выиграть у них все же немалы, если учесть их класс, а также фактор своего поля.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 13-ю голами.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» после 24-х туров национального чемпионата Франции находится в нижней части таблицы на последнем, 18-м месте.

    «Монпелье» набрал 15 баллов и на семь очков отстает от безопасной 15-й позиции, а также на пять баллов от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-я строчка).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Ренна» со счетом 0:4.

    Перед этим в 23-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Ниццы» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Силла, Джодич, Гегин, Иссуфу, Маамма, Омерагич и Максимович, дисквалифицирован — Файад.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Монпелье» неизменно проигрывал.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не позволяет им рассчитывать даже на ничью, особенно на чужом поле и с учетом перевеса соперника в классе.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в 11-ти из 12-ти последних матчей «Лилля» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Монпелье» забивала только одна команда — его соперники.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Монпелье» — в 7.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только их соперник. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.

    И хотя в трех последних матчах хозяев забивали оба оппонента, слабая результативность «Монпелье», особенно на выезде, должна стать решающим фактором.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Монпелье».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.18.

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    «Лилль» — «Монпелье»: прогноз и ставка за 1.91, статистика, коэффициенты матча 08.03.202521:00. Поднимется ли «Лилль» в зону Лиги чемпионов?
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