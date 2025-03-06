Норвежский «Мольде» сыграет против польской «Легии» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мольде»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В первом раунде плей-офф еврокубка «Мольде» переиграл ирландский «Шемрок Роверс» (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях). В итоге соперники опеределили победителя в серии пенальти, в которой футболисты «Мольде» оказались точнее — счёт 5:4.

Последние матчи: После матчей Лиги конференций «Мольде» провел товарищеский матч против команды «Ранхейм» (1:1).

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Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на двух футболистов, которые травмированы: Бакке и Бериша. Не сможет норвежской команде помочь Амундсен, который получил красную карточку в предыдущей встрече еврокубка.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Мольде» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» заняла итоговое 7 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе польского коллектива — 12 набранных очков: 4 победы и 2 поражения.

Последние матчи: В чемпионате Польши «Легия» одержала уверенную победу над командой «Шлёнск» Вроцлав (3:1).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Панков, Лукиньяс и Ян Лещинский.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Легия» одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

В 2013 команды сыграли в Лиге чемпионов (1:1, 0:0)

В 2024 пути «Мольде» и «Легии» сошлись в Лиге конференций

В прошлом розыгрыше еврокубка победу одержал «Мольде» (3:2 — победа дома, 3:0 — победа в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Легии» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Легия» в основном этапе Лиги конференций выглядела мощнее, чем «Мольде». К тому же норвежцы с трудом преодолели такую команду «Шемрок Роверс». Не исключаем успешного выступления со стороны польской «Легии».

Ставка: Фора «Легии» (0) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух и более голов, как показывает практика последних встреч.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.