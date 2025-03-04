ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матчи «Спартака» и «Краснодара» стали камнем преткновенияТроевластие. Почему «Зенит» выше «Спартака» и «Краснодара» в таблице РПЛ Россия — Беларусь«Суперорлы», «Белые крылья» и «Медные пули»: С кем сборная России сыграет в 2025 году «МЮ» — «Фулхэм»«МЮ» вылетел из Кубка Англии — «Фулхэм» оказался сильнее в серии пенальти
    Все новости спорта

    «Аль-Хиляль» удачно слетает в Ташкент

    «Пахтакор» — «Аль-Хиляль»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 4 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Пахтакор Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Аль-Хиляль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Калиду Кулибали
    4 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 19:00 мск. Пахтакор — Аль-Хиляль: прогноз на футбол и ставка за 2.05, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 06 Марта 2025 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 18:00 Машал

    Машал

  • Мубарек
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы все-таки попали в плей-офф Азиатской Лиги чемпионов. Команда финишировала на 8 месте в турнирной таблице основного раунда.

    При этом «Пахтакор» в 8 поединках набрал всего 7 очков. А вот забила команда лишь 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ташкентцы одолели «Аль-Садд» (2:1).

    До того команда минимально уступила «Аль-Гарафе». При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Силекс» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Пахтакор» настрелял 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ташкентцы ныне имеют проблемы в плане реализации. А вот тылы команды относительно надежны.

    Матчи с «Аль-Хилялем» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Пахтакор» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Ташкентцы рассчитывают на монолитность своих тылов.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за чемпионский титул. Ныне она находится на 2 строчке турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    Причем «Аль-Хиляль» уже на 5 очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 23 матчах.

  • Главный вопрос второй части сезона — кто выиграет Лигу чемпионов? Пытаемся спрогнозировать победителя с помощью статистики
  • Неужели «ушастый» кубок снова уедет в Мадрид?
  • 01/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Аль-Хиляль» уступил «Аль-Ахли» (2:3).

    До того команда уверенно расправилась с «Аль-Холудом» (5:1). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился звонкой коллизией (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Аль-Хиляль» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Аль-Хиляль» традиционно преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 68 мячей в 23 матчах.

    Между тем, результативен бразилец Маркос Леонардо. В активе перспективного форварда 16 забитых мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Аравийцы явно намереваются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Аль-Хиляль» забивает в среднем 3 мяча за матч

    • Ташкентцы еще ни разу не обыгрывали «Аль-Хиляль»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Хиляль» способен еще прибавить в плане реализации, плюс ташкентцы крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Читайте также

    «Пахтакор» — «Аль-Хиляль»: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 04.03.202519:00. «Аль-Хиляль» удачно слетает в Ташкент
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры