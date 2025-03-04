4 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 19:00 мск. Пахтакор — Аль-Хиляль: прогноз на футбол и ставка за 2.05, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы все-таки попали в плей-офф Азиатской Лиги чемпионов. Команда финишировала на 8 месте в турнирной таблице основного раунда.

При этом «Пахтакор» в 8 поединках набрал всего 7 очков. А вот забила команда лишь 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ташкентцы одолели «Аль-Садд» (2:1).

До того команда минимально уступила «Аль-Гарафе». При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Силекс» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Пахтакор» настрелял 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ташкентцы ныне имеют проблемы в плане реализации. А вот тылы команды относительно надежны.

Матчи с «Аль-Хилялем» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Пахтакор» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Ташкентцы рассчитывают на монолитность своих тылов.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за чемпионский титул. Ныне она находится на 2 строчке турнирной таблицы аравийского чемпионата.

Причем «Аль-Хиляль» уже на 5 очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 23 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Аль-Хиляль» уступил «Аль-Ахли» (2:3).

До того команда уверенно расправилась с «Аль-Холудом» (5:1). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился звонкой коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аль-Хиляль» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Аль-Хиляль» традиционно преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 68 мячей в 23 матчах.

Между тем, результативен бразилец Маркос Леонардо. В активе перспективного форварда 16 забитых мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Аравийцы явно намереваются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Статистика для ставок

«Пахтакор» в среднем забивает реже гола за матч

«Аль-Хиляль» забивает в среднем 3 мяча за матч

Ташкентцы еще ни разу не обыгрывали «Аль-Хиляль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Хиляль» способен еще прибавить в плане реализации, плюс ташкентцы крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00