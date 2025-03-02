Химки
Факел
«Химки»
Турнирное положение: сейчас «Химки» располагаются на 13-м месте в таблице РПЛ с 16 очками.
Последние матчи: команда Франка Артиги уступила в товарищеском матче «Пари НН» со счетом 1:3. Единственный мяч в первом тайме забил Дани Фернандес.
Химки — Факел: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение от «КАМАЗа» (1:6) и победа над «Кайратом» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Диего Луна (з).
Состояние команды: зимой «Химки» не совершили ни одного приобретения из-за наложенного запрета на трансферы, но при этом отпустили нескольких футболистов.
Главной потерей стал уход основного полузащитника Хетага Хосонова в «Торпедо», также покинул клуб защитник Сергей Терехов. Остальные ушедшие футболисты не играли важной роли в подмосковном клубе.
«Факел»
Турнирное положение: после первой части сезона «Факел» идет 14-м в таблице РПЛ с 14 очками.
Последние матчи: в товарищеском матче воронежцы сыграли вничью со счетом 1:1 с тульским «Арсеналом».
До этого была ничья с ЦСКА (1:1) и с «Насафом» (0:0).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: зимой команду Дмитрия Пятибратова покинул ведущий нападающий Евгений Марков и старожил Владислав Мастерной. Им на замену были приобретены три не самых известных футболистов из команд СНГ, а также полузащитник Александр Ломовицкий из «Рубина», который должен стать одним из лидеров «Факела».
Статистика для ставок
- В первом круге между командами была ничья (1:1)
- В позапрошлом сезоне также обе встречи были ничейные (0:0, 1:1)
- «Химки» имеют разницу мячей 22-35, а «Факел» 11-25
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,08, а на «Факел» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,42.
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Прогноз: «Химки» всю зиму сотрясали различные скандалы внутри клуба, которые сказались не лучшим образом на состоянии команды. Отметим, что Артиги нет успешного опыта прохождения зимней подготовки в команде РПЛ, в прошлом сезоне он завалил весну с «Родиной».
В «Факеле» все намного спокойнее и размереннее, команда должна стать сильнее за весну, Пятибратов спокойно разобрался и перенастроил игроков под свои требования во время паузы. Воронежцы должны увозить очко в этом матче.
Основная ставка: «Факел» не проиграет за 1,80.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: победа «Факела» с форой 0 за 3,0.