2 марта в 19-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Химки» и «Факел». Начало встречи — 14:00 мск.

«Химки»

Турнирное положение: сейчас «Химки» располагаются на 13-м месте в таблице РПЛ с 16 очками.

Последние матчи: команда Франка Артиги уступила в товарищеском матче «Пари НН» со счетом 1:3. Единственный мяч в первом тайме забил Дани Фернандес.

Ранее было поражение от «КАМАЗа» (1:6) и победа над «Кайратом» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Диего Луна (з).

Состояние команды: зимой «Химки» не совершили ни одного приобретения из-за наложенного запрета на трансферы, но при этом отпустили нескольких футболистов.

Главной потерей стал уход основного полузащитника Хетага Хосонова в «Торпедо», также покинул клуб защитник Сергей Терехов. Остальные ушедшие футболисты не играли важной роли в подмосковном клубе.

«Факел»

Турнирное положение: после первой части сезона «Факел» идет 14-м в таблице РПЛ с 14 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в товарищеском матче воронежцы сыграли вничью со счетом 1:1 с тульским «Арсеналом».

До этого была ничья с ЦСКА (1:1) и с «Насафом» (0:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: зимой команду Дмитрия Пятибратова покинул ведущий нападающий Евгений Марков и старожил Владислав Мастерной. Им на замену были приобретены три не самых известных футболистов из команд СНГ, а также полузащитник Александр Ломовицкий из «Рубина», который должен стать одним из лидеров «Факела».

Статистика для ставок

В первом круге между командами была ничья (1:1)

В позапрошлом сезоне также обе встречи были ничейные (0:0, 1:1)

«Химки» имеют разницу мячей 22-35, а «Факел» 11-25

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,08, а на «Факел» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,42.

Прогноз: «Химки» всю зиму сотрясали различные скандалы внутри клуба, которые сказались не лучшим образом на состоянии команды. Отметим, что Артиги нет успешного опыта прохождения зимней подготовки в команде РПЛ, в прошлом сезоне он завалил весну с «Родиной».

В «Факеле» все намного спокойнее и размереннее, команда должна стать сильнее за весну, Пятибратов спокойно разобрался и перенастроил игроков под свои требования во время паузы. Воронежцы должны увозить очко в этом матче.

Основная ставка: «Факел» не проиграет за 1,80.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа «Факела» с форой 0 за 3,0.