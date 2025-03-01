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    «Сент-Этьен» — «Ницца». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 марта 2025 года

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    «Ницца»
    1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Ницца». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Марта 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 19:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
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    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: У «Сент-Этьена» непростая ситуация в Лиге 1. Команда борется за выживание.

    После 23-х туров «Сент-Этьен» идет на 16-й позиции в таблице. Команда набрала 19 очков. У «Сент-Этьена» 5 побед, 4 ничьи и 14 поражений.

    Сент-Этьен — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Сент-Этьен» давно не радовал своих поклонников победами. Неудачная серия команды изрядно затянулась.

    В феврале «Сент-Этьен» провел четыре матча, три из которых проиграл. Добиться положительного результата удалось только во встрече с «Анже» (3:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Сент-Этьену» нужно прибавлять, чтобы не вылететь в Лигу 2. Команда очень давно не побеждала.

    На данный момент безвыигрышная серия «Сент-Этьена» составляет 7 матчей. Она длится с начала 2025 года.

    «Сент-Этьен» последний раз побеждал в Лиге 1 4 января. Тогда клуб на своем поле взял верх над «Реймсом» со счетом 3:1.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» в текущем сезоне чемпионата Франции ведет борьбу за медали. Сейчас клуб располагается на 3-м месте.

    Чемпионом «Ницца» в этом сезоне не станет, а вот серебро вполне может завоевать. Отставание от второго места, на котором располагается «Марсель», составляет три очка.

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    • Последние матчи: «Ницца» набрала отличную форму. У команды трехматчевая выигрышная серия.

    Получится ли одержать четвертую победу кряду в Лиге 1? Ранее «Ницце» удалось одолеть «Ланс», «Гавр» и «Монпелье» с общим счетом 7:1.

    Состояние команды: «Ницца» заинтересована в том, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Команде нельзя терять очки. Гости будут очень мотивированы.

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    Букмекеры не верят в успех хозяев. «Ницца» является фаворитом предстоящего матча.

    В первом круге «Ницца» дома буквально уничтожила «Сент-Этьен». Команда забила в ворота соперника 8 безответных голов. Такой сценарий вряд ли повторится. На своем поле «Сент-Этьен» должен оказать сопротивление.

    Статистика для ставок

    • Безвыигрышная серия «Сент-Этьена» составляет 7 матчей

    • Ранее «Ницца» выиграла три игры подряд

    • В первом круге «Ницца» разгромила соперника со счетом 8:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.28.

    Прогноз: «Ницца» находится в прекрасной форме. Фаворит сможет добиться успеха. Гости завоюют три очка.

    Ставка: победа «Ниццы» за 1.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут забить друг другу.

    Ставка: обе не забьют за 2.22

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