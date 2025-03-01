Сент-Этьен
Ницца
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: У «Сент-Этьена» непростая ситуация в Лиге 1. Команда борется за выживание.
После 23-х туров «Сент-Этьен» идет на 16-й позиции в таблице. Команда набрала 19 очков. У «Сент-Этьена» 5 побед, 4 ничьи и 14 поражений.
Сент-Этьен — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Сент-Этьен» давно не радовал своих поклонников победами. Неудачная серия команды изрядно затянулась.
В феврале «Сент-Этьен» провел четыре матча, три из которых проиграл. Добиться положительного результата удалось только во встрече с «Анже» (3:3).
Состояние команды: «Сент-Этьену» нужно прибавлять, чтобы не вылететь в Лигу 2. Команда очень давно не побеждала.
На данный момент безвыигрышная серия «Сент-Этьена» составляет 7 матчей. Она длится с начала 2025 года.
«Сент-Этьен» последний раз побеждал в Лиге 1 4 января. Тогда клуб на своем поле взял верх над «Реймсом» со счетом 3:1.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» в текущем сезоне чемпионата Франции ведет борьбу за медали. Сейчас клуб располагается на 3-м месте.
Чемпионом «Ницца» в этом сезоне не станет, а вот серебро вполне может завоевать. Отставание от второго места, на котором располагается «Марсель», составляет три очка.
Последние матчи: «Ницца» набрала отличную форму. У команды трехматчевая выигрышная серия.
Получится ли одержать четвертую победу кряду в Лиге 1? Ранее «Ницце» удалось одолеть «Ланс», «Гавр» и «Монпелье» с общим счетом 7:1.
Состояние команды: «Ницца» заинтересована в том, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Команде нельзя терять очки. Гости будут очень мотивированы.
Букмекеры не верят в успех хозяев. «Ницца» является фаворитом предстоящего матча.
В первом круге «Ницца» дома буквально уничтожила «Сент-Этьен». Команда забила в ворота соперника 8 безответных голов. Такой сценарий вряд ли повторится. На своем поле «Сент-Этьен» должен оказать сопротивление.
Статистика для ставок
- Безвыигрышная серия «Сент-Этьена» составляет 7 матчей
- Ранее «Ницца» выиграла три игры подряд
- В первом круге «Ницца» разгромила соперника со счетом 8:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 4.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.28.
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Прогноз: «Ницца» находится в прекрасной форме. Фаворит сможет добиться успеха. Гости завоюют три очка.
Ставка: победа «Ниццы» за 1.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут забить друг другу.
Ставка: обе не забьют за 2.22