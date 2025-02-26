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    Победит ли «Тоттенхэм» кризисный «Манчестер Сити»?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Гости снова в кризисе, но усугубится ли он после визита в Лондон? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    «Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Февраля 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам 26-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы, но скорее борется за еврокубки, чем за выживание в элите.

    Команда пребывает на 12-й позиции и на 11 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на 16 очков опережает зону вылета (18-20-е места).

    Тоттенхэм — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура национального чемпионата «Шпоры» на выездном поле одержали разгромную победу над «Ипсвичем» (4:1).

    Ранее в 25-м туре английской Премьер-лиги лондонцы теперь уже в своих стенах также набрали максимум очков, обыграв «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмирован — Ришарлисон, ван де Вен, Соланке, Ромеро и Дрэгушин, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на английское первенство, «Тоттенхэм» был сильнее своих соперников.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть текущие проблемы их соперника с игрой и результатами, а также фактор своего поля.

    Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 26-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда пребывает на четвертой позиции в зоне главного еврокубка, опережая пятое место, что вне данной зоны, лишь по дополнительным показателям, а также шестую внееврокубковую строчку на один балл.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура Премьер-лиги «Горожане» на своем поле потерпели поражение от лидера «Ливерпуля» — 0:2.

    Ранее манкунианцы в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов потерпели поражение от «Реала» (1:3) на выезде, после чего прекратили выступления в главном еврокубке.

    Не сыграют: травмированы — Стоунз, Бобб, Аканджи и Родри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» проиграл три раза при одной победе.

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    Данная форма говорит о новом кризисе в игре гостей, что не сулит им хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против отпрянувшего духом соперника.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 19-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Тоттенхэма» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.30, победа «Тоттенхэма» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли три из четырех последних матчей.

    Ставка: «Тоттенхэм» победит за 3.40

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