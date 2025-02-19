19 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лутон Таун» и «Плимут». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Шляпники» нынче стоят на вылет Чемпионшипа. На текущий момент команда расположилась на 24 месте турнирной таблицы.

При этом «Лутон Таун» на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. А вот отличилась команда лишь 30 забитыми мячами при 52 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела безуспешно. «Шляпники» минимально уступили «Шеффилд Юнайтед».

А вот до того команда ничего не смогла противопоставить «Сандерленду» (0:2). При этом поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Лутон Таун» забил 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Тахит Чон, Теген Менги — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шляпники» имеют заметные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лутон Таун» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Шляпникам» срочно нужно отталкиваться от дна таблицы.

«Плимут»

Турнирное положение: «Пилигримы» всеми силами бьются за выживание. Ныне команда находится на 23 строчке турнирной таблицы.

Причем «Плимут» отстает от спасительной 21 строчки лишь на 2 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 66 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пилигримы» вчистую уступили «Блэкберну» (0:2).

До того команда учинила разгром «Миллуоллу» (5:1). А вот кубковый поединок с «Ливерпулем» завершился сенсационной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Брендан Гэллоуэй — травмирован.

Состояние команды: «Пилигримы» проводят вполне продуктивный отрезок. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

При этом «Плимут» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и вообще, стабильность результатов команде совсем не присуща.

«Пилигримы» не проигрывают «Лутон Тауну» уже 6 лет. А вот в плане надежности тылов команда выглядит откровенно бледно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается выбраться из опасной зоны.

Статистика для ставок

«Плимут» до последней коллизии победил в 3 поединках кряду

«Лутон Таун» не забивал в 2 своих последних матчах

«Пилигримы» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лутон Таун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.53.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.76.

Прогноз: «Пилигримы» нынче выглядят симпатично, и уж точно будут активны в атаке.

«Лутон Таун» нынче крайне нестабилен, к тому же не забивал в двух своих последних поединках.

Ставка: «Плимут» не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.66