Лутон Таун
Плимут Аргайл
«Лутон Таун»
Турнирное положение: «Шляпники» нынче стоят на вылет Чемпионшипа. На текущий момент команда расположилась на 24 месте турнирной таблицы.
При этом «Лутон Таун» на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. А вот отличилась команда лишь 30 забитыми мячами при 52 пропущенных.
Лутон Таун — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела безуспешно. «Шляпники» минимально уступили «Шеффилд Юнайтед».
А вот до того команда ничего не смогла противопоставить «Сандерленду» (0:2). При этом поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Лутон Таун» забил 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Тахит Чон, Теген Менги — травмированы.
Состояние команды: «Шляпники» имеют заметные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лутон Таун» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Шляпникам» срочно нужно отталкиваться от дна таблицы.
«Плимут»
Турнирное положение: «Пилигримы» всеми силами бьются за выживание. Ныне команда находится на 23 строчке турнирной таблицы.
Причем «Плимут» отстает от спасительной 21 строчки лишь на 2 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 66 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пилигримы» вчистую уступили «Блэкберну» (0:2).
До того команда учинила разгром «Миллуоллу» (5:1). А вот кубковый поединок с «Ливерпулем» завершился сенсационной победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Брендан Гэллоуэй — травмирован.
Состояние команды: «Пилигримы» проводят вполне продуктивный отрезок. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.
При этом «Плимут» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и вообще, стабильность результатов команде совсем не присуща.
«Пилигримы» не проигрывают «Лутон Тауну» уже 6 лет. А вот в плане надежности тылов команда выглядит откровенно бледно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается выбраться из опасной зоны.
Статистика для ставок
- «Плимут» до последней коллизии победил в 3 поединках кряду
- «Лутон Таун» не забивал в 2 своих последних матчах
- «Пилигримы» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лутон Таун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.53.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.76.
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Прогноз: «Пилигримы» нынче выглядят симпатично, и уж точно будут активны в атаке.
«Лутон Таун» нынче крайне нестабилен, к тому же не забивал в двух своих последних поединках.
Ставка: «Плимут» не проиграет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.66