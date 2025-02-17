17 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Садд». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Садд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» в 7 турах набрал лишь 4 зачетных балла. Да и атака команды выглядит неуверенно, настреляв всего 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ташкентцы минимально уступили «Аль-Гарафе».

При этом «Пахтакор» чуть ранее смог переиграть «Силекс» (0:0). А вот до того команда уступила «Радничкам» Ниш (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили всего 1 мяч при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ташкентцы ныне выглядят не столь выгодно. Команда отстает от искомой 6 позиции на 2 очка.

Вообще, «Пахтакор» исторически неудачно противостоит «Аль-Садду». Из четырех очных поединков команда добыла всего 2 ничьих при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Ташкентцам непременно нужно рисковать!

«Аль-Садд»

Турнирное положение: Катарцы в Азиатской Лиге чемпионов пока относительно преуспевают. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Садд» в 7 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличился 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота катарцы пропустили 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. С минимальным счетом был обыгран «Умм-Салаль».

При этом до того команда потерпела поражение от «Аль-Ахли» (1:3). Зато «Аль-Араби» был обыгран весьма уверенно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Садд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Катарцы на 7 зачетных пунктов отстают от дуэта лидеров группы. Вот только команда и близко не демонстрирует надлежащую стабильность в игре и результатах.

А вот с реализацией у команды не все так весело. При этом команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

В кадровом плане «Аль-Садд» выглядит не столь грозно. Зато привычно эффективен Акрам Афиф, наколотивший 10 мячей в катарском чемпионате и еще 4 в Азиатской Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Катарцы выглядят явно монолитнее нестабильных узбеков.

Статистика для ставок

Ташкентцы в Азиатской Лиге чемпионов забили всего 2 мяча в 7 турах

Катарцы в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще гола за матч

«Пахтакор» не побеждал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Катарцы выглядят мощнее соперника, и явно будут активно атаковать.

Ташкентцы в последних матчах не впечатляли, да и катарцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Аль-Садда» за 2.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00