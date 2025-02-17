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    Ташкентцев снова ждет коллизия?

    «Пахтакор» — «Аль-Садд». Ставка (к. 2.87) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 17 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Аль-Садд»
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    «Пахтакор»
    17 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Садд». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Садд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад 17 Февраля 2025 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 17:00 Аль-Садд

    Аль-Садд

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Запад
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пахтакор» в 7 турах набрал лишь 4 зачетных балла. Да и атака команды выглядит неуверенно, настреляв всего 2 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ташкентцы минимально уступили «Аль-Гарафе».

    При этом «Пахтакор» чуть ранее смог переиграть «Силекс» (0:0). А вот до того команда уступила «Радничкам» Ниш (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили всего 1 мяч при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ташкентцы ныне выглядят не столь выгодно. Команда отстает от искомой 6 позиции на 2 очка.

    Вообще, «Пахтакор» исторически неудачно противостоит «Аль-Садду». Из четырех очных поединков команда добыла всего 2 ничьих при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Ташкентцам непременно нужно рисковать!

    «Аль-Садд»

    Турнирное положение: Катарцы в Азиатской Лиге чемпионов пока относительно преуспевают. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Садд» в 7 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличился 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота катарцы пропустили 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. С минимальным счетом был обыгран «Умм-Салаль».

    При этом до того команда потерпела поражение от «Аль-Ахли» (1:3). Зато «Аль-Араби» был обыгран весьма уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Садд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Катарцы на 7 зачетных пунктов отстают от дуэта лидеров группы. Вот только команда и близко не демонстрирует надлежащую стабильность в игре и результатах.

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    А вот с реализацией у команды не все так весело. При этом команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    В кадровом плане «Аль-Садд» выглядит не столь грозно. Зато привычно эффективен Акрам Афиф, наколотивший 10 мячей в катарском чемпионате и еще 4 в Азиатской Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Катарцы выглядят явно монолитнее нестабильных узбеков.

    Статистика для ставок

    • Ташкентцы в Азиатской Лиге чемпионов забили всего 2 мяча в 7 турах

    • Катарцы в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще гола за матч

    • «Пахтакор» не побеждал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Катарцы выглядят мощнее соперника, и явно будут активно атаковать.

    Ташкентцы в последних матчах не впечатляли, да и катарцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Аль-Садда» за 2.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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    «Пахтакор» — «Аль-Садд»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 17.02.2025. Прогнозы на футбол. Ташкентцев снова ждет коллизия?
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