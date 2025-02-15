Лацио
Наполи
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» по итогам 24-х матчей итальянского первенства набрал 45 баллов и борется за выход в главный еврокубок.
Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и на два очка опережает пятую строчку, что вне данной зоны.
Лацио — Наполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура Серии А «бьянкочелести» в домашних стенах разгромили «Монцу» (5:1).
Перед этим в 23-м туре итальянского первенства римский коллектив одержал победу, когда на чужом поле переиграл «Кальяри» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Пеллегрини, Патрик, Диа, Весино и Хюсай, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лацио» выиграл после двух поражений кряду в разных турнирах.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, отобрать очки у лидера чемпионата будет непросто.
Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 55 баллов и борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую позицию и лишь на один пункт опережает своего ближайшего преследователя «Интер» Милан, а также на пять очков третью в таблице «Аталанту».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата «адзурри» на своем поле потеряли очки, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1).
Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства также довольствовался одним баллом, когда в чужих стенах разошлись мировой с «Ромой» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Оливера, Спинаццола и Давид Нерес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» сыграл вничью, а в девяти последних матчах не проиграл при семи победах.
Это сулит гостям неплохие шансы на победу, тем не менее, против столь сильного соперника, да еще и в чужих стенах этого будет весьма непросто достичь.
Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Лацио» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Наполи» забивали обе команды
- в семи из девяти последних матчей «Наполи» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.20, победа «Наполи» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.
Между тем, в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Лацио».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12