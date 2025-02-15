15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» по итогам 24-х матчей итальянского первенства набрал 45 баллов и борется за выход в главный еврокубок.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и на два очка опережает пятую строчку, что вне данной зоны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура Серии А «бьянкочелести» в домашних стенах разгромили «Монцу» (5:1).

Перед этим в 23-м туре итальянского первенства римский коллектив одержал победу, когда на чужом поле переиграл «Кальяри» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Пеллегрини, Патрик, Диа, Весино и Хюсай, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лацио» выиграл после двух поражений кряду в разных турнирах.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, отобрать очки у лидера чемпионата будет непросто.

Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 55 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую позицию и лишь на один пункт опережает своего ближайшего преследователя «Интер» Милан, а также на пять очков третью в таблице «Аталанту».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата «адзурри» на своем поле потеряли очки, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1).

Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства также довольствовался одним баллом, когда в чужих стенах разошлись мировой с «Ромой» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Оливера, Спинаццола и Давид Нерес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» сыграл вничью, а в девяти последних матчах не проиграл при семи победах.

Это сулит гостям неплохие шансы на победу, тем не менее, против столь сильного соперника, да еще и в чужих стенах этого будет весьма непросто достичь.

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лацио» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Наполи» забивали обе команды

в семи из девяти последних матчей «Наполи» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.20, победа «Наполи» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Между тем, в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Лацио».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12