Льежский «Стандард» на своем поел сыграет против «Генка» в 26-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Поединок состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Стандард» — «Генк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Стандард»

Турнирное положение: Команда из города Льеж за пять туров до финиша первой части чемпионата с 35 очками идет на седьмом месте и на два балла отстает от финальной шестерки.

«Стандард» выиграл девять встреч из 25 проведенных, а также по шесть раз играл вничью и уступал, разница забитых и пропущенных составляет 19:27.

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Последние матчи: «Красные» в своем предыдущем проведенном поединке чемпионата страны потерпели гостевое фиаско от «Вестерло» со счетом 2:4. А перед этим они в родных стенах минимально одолели «Дендер» со счетом 1:0 и поделили очки с «Серкль Брюгге» 1:1 на выезде.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Стандард» предыдущем своем проведенном поединке прервал на тот момент 5-матчевую серию без неудач. За данный отрезок поединков команда расписала две гостевые мировые и добилась трех выигрышей, каждый раз побеждая с минимальной разницей и дважды на своем поле. В целом льежцы неплохо проводят свой отрезок из девяти последних игр, проиграв только дважды за этот период при трех выигрышах и четырех ничейных исходах.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» на данный момент является лидером текущего чемпионата Бельгии и уже заполучил билет в финальную часть первенства.

«Сине-белые» имеют в активе 57 очков и на шесть баллов опережает вторую строку. У коллектива 18 викторий, три ничьи и четыре проигрыша, разница мячей — 49:30.

Последние матчи: На прошедших выходных «магистры» на своем поле обыграли со счетом 2:1 «Серкль Брюгге» в чемпионате Бельгии А перед этим же они расписали дома ничью со счетом 1:1 с «Брюгге» в полуфинале кубка страны, но в финал не вышли, так как в гостевом поединке уступили со счетом 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Шахтеры» вышли победителями из своих предыдущих четырех поединков чемпионата, но каждый раз побеждая с минимальной разницей. И также за данный период у команды была еще одна мировая, состоявшаяся в Кубке Бельгии. Уступил же «Генк» только раз за минувшие десять игр во всех турнирах, проиграв «Брюгге» 1:2 на выезде. Также за данный отрезок коллектив дважды сыграл вничью и отпраздновал семь викторий.

Статистика для ставок

«Генк» выиграл четыре предыдущие матча чемпионата

«Стандард» проиграл лишь раз за шесть минувших игр и трижды победил

В первом круге на поле «Генка» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Генка» — 1.68, победа «Стандарда» — 5.03, ничья — 3.97.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Льежцы будут настроены взять очки в игре с лидером, поэтому должны сделать упор на атаку, что должно принести в этом поединке обмен голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.83.

Прогноз: И также поставим здесь еще с Х на «Стандард», который нуждается в очках больше, чем предстоящий противники. И дома вполне их может добыть.

Ставка: 1Х за 2.15.