11 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Портсмут» — «Кардифф Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Портсмут» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда 37 забитыми мячами при 54 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Помпи» проиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

А вот до того команда дала знатный бой «Бёрнли» (0:0). При этом поединок с «Миллуоллом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Портсмут» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Пэдди Лэйн, Реган Пул, Джордан Уильямс — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Помпи» не побеждают уже 4 матча кряду. Да и проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены.

Матчи с «Кардифф Сити» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Портсмут» победил 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Помпи» твёрдо намерены отдалиться от опасной зоны.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Лазурные птицы» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кардифф Сити» слабовато атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 51 раз в 31 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Лазурные птицы» в Кубке Англии прошли «Сток Сити», одолев соперника в серии пенальти.

До того команда была показательно бита «Лидсом» (0:7). А вот тяжелый поединок с «Дерби Каунти» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кардифф Сити» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: Скотт Таннер, Давид Тернбулл — травмированы.

Состояние команды: «Лазурные птицы» проводят относительно продуктивный отрезок. Вот только команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Кардифф Сити» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 3 зачетных балла.

«Лазурные птицы» крайне нестабильны. При этом в кадровом плане ситуация в команде вряд ли может считаться позитивной.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Валлийцы вполне способны изыскать бреши в ненадежной обороне соперника.

Статистика для ставок

«Кардифф Сити» не побеждает 2 матча кряду

«Портсмут» не выигрывал в 4 последних поединках

«Лазурные птицы» уже два с половиной года не проигрывают «помпи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портсмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

Прогноз: Обе команды мотивированы отдалиться от зоны вылета, и явно будут активно атаковать.

«Портсмут» имеет некоторые сложности в плане надежности тылов, чем вполне могут воспользоваться валлийцы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат номинальные хозяева.

Ставка: Победа «Портсмута» за 2.20