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    «Портсмут» — «Кардифф Сити». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 11 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Портсмут» — «Кардифф Сити»
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    «Кардифф Сити»
    11 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Портсмут» — «Кардифф Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Февраля 2025 года

    Портсмут

  • Англия. Чемпионшип
    •  Портсмут 22:45 Кардифф Сити

    Кардифф Сити

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Портсмут»

    Турнирное положение: «Помпи» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Портсмут» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда 37 забитыми мячами при 54 пропущенных в свои ворота.

    Портсмут — Кардифф Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Помпи» проиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

    А вот до того команда дала знатный бой «Бёрнли» (0:0). При этом поединок с «Миллуоллом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Портсмут» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Пэдди Лэйн, Реган Пул, Джордан Уильямс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Помпи» не побеждают уже 4 матча кряду. Да и проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены.

    Матчи с «Кардифф Сити» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Портсмут» победил 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Помпи» твёрдо намерены отдалиться от опасной зоны.

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: «Лазурные птицы» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 19 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Кардифф Сити» слабовато атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 51 раз в 31 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Лазурные птицы» в Кубке Англии прошли «Сток Сити», одолев соперника в серии пенальти.

    До того команда была показательно бита «Лидсом» (0:7). А вот тяжелый поединок с «Дерби Каунти» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кардифф Сити» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: Скотт Таннер, Давид Тернбулл — травмированы.

    Состояние команды: «Лазурные птицы» проводят относительно продуктивный отрезок. Вот только команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Кардифф Сити» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 3 зачетных балла.

    «Лазурные птицы» крайне нестабильны. При этом в кадровом плане ситуация в команде вряд ли может считаться позитивной.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Валлийцы вполне способны изыскать бреши в ненадежной обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • «Кардифф Сити» не побеждает 2 матча кряду

    • «Портсмут» не выигрывал в 4 последних поединках

    • «Лазурные птицы» уже два с половиной года не проигрывают «помпи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портсмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: Обе команды мотивированы отдалиться от зоны вылета, и явно будут активно атаковать.

    «Портсмут» имеет некоторые сложности в плане надежности тылов, чем вполне могут воспользоваться валлийцы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат номинальные хозяева.

    Ставка: Победа «Портсмута» за 2.20

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    «Портсмут» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.02.2025. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое шоу!
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