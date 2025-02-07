7 февраля в поединке за Суперкубок Китая сойдутся «Шанхай Порт» и «Шанхай Шеньхуа». Матч пройдет в городе Куньшань и начнется в 14:35 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: «Шанхай Порт» в прошлом чемпионате Китая смог добыть золотые награды, которые стали для клуба третьими в истории и вторыми за последние две первенства.

Коллектив выиграл 25 игр из 30 проведенных, три поединка свел вничью и дважды уступал, разница мячей — 96:30. И также команда смогла выиграть в прошлом сезоне Кубок Китая, одолев в финале 3:1 «Шаньдун Тайшань».

Последние матчи: В новом году «красные орлы» провели только два поединка, оба которые были товарищескими. В них они уступили со счетом 0:1 бухарестскому «Рапиду» и обыграли со счетом 2:1 московский «Локомотив». А в последней официальной игре они на своем поле расписали ничью 1:1 с корейским «Гвангю» в азиатской Лиге чемпионов.

Не сыграют: У команды есть некоторые незначительные потери.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: При подготовке к новому сезону «Шанхай Порт» успел провести только два спарринга, раз проиграв в нем с сухим счетом и добыв одну викторию. В официальных же поединках команда смогла отпраздновать пять викторий за семь предыдущих встреч в различных турнирах, а также по разу уступала и играла вничью за данный период.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Коллектив Слуцкого закончил прошлое китайское первенство на второй позиции, проиграв победителю чемпионата всего лишь один пункт.

«Шанхай Шеньхуа» выиграл 24 матча из 30 проведенных, пять встреч завершил мировыми результатами и потерпел одно фиаско, разница мячей составила 73:20.

Последние матчи: «Синие дьяволы» в межсезонье провели всего лишь один товарищеский поединок, в котором со счетом 2:0 обыграли соотечественников из «Далянь Чжисин». А прошлый год они завершили двумя проигрышами подряд, уступив корейским «Гвангю» 0:1 и «Ульсану» 1:2 в рамках азиатской Лиги чемпионов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» при подготовке к новому сезону успел отыграть лишь один матч, одолев в товарняка другой китайский клуб. А вот в официальных играх коллектив не может победить на протяжении трех последних поединков, раз сыграв вничью и дважды уступив в них. Правда, все эти матчи пришлись на азиатскую Лигу чемпионов. Перед этим же команда выиграла четыре игры из шести в различных турнирах при одном фиаско и одной мировой.

Статистика для ставок

В пяти предыдущих очных поединках этих команд они по два раза обыгрывали друг друга и раз сыграли вничью

В трех прошлых противостояниях они неизменно обменивались забитыми мячами

В их последней проведенной встрече «Шанхай Порт» обыграл «Шанхай Шеньхуа» со счетом 3:1 в полуфинале прошлого Кубка Китая

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шанхай Порт» — 2.25, победа «Шанхай Шеньхуа» — 2.80, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.36 соответственно.

Прогноз: Вряд ли в столь важном поединке кто-то из соперников пойдет на неоправданный риск. В общем, ожидаем от команд осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.85.

Прогноз: И также ставим здесь на то, что первая половина не определит победителя, ведь именно такой был исход в трех из четырех предыдущих очных поединков данных команд.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.