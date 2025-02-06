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    В стамбульском дерби победит «Касымпаша»

    «Истанбулспор» — «Касымпаша». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 6 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбулспор» — «Касымпаша»
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    «Касымпаша»
    6 февраля во 2-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Истанбулспор» и «Касымпаша». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбулспор» — «Касымпаша», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Первая лига 09 Февраля 2025 года

    Истанбулспор

  • Турция. Первая лига
    •  Истанбулспор 16:00 Анкарагюджю

    Анкарагюджю

  • Турция. Первая лига
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    «Истанбулспор»

    Турнирное положение: «Истанбулспор» сражается за выход в Суперлигу. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Истанбулспор» на 6 зачетных баллов отстает от топ-2. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 22 матчах.

    Истанбулспор — Анкарагюджю: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде она минимально уступила «Шанлыурфаспор».

    До того команда натужно одолела «Амедспор» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Манису».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Истанбулспор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истанбулспор» довольно неплохо атакует. Команда настреляла 34 мяча в 22 поединке чемпионата.

    Матчи с «Касымпашой» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Истанбулспор» победил 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в Кубке Турции команда мотивирована оттолкнуться от дна таблицы.

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках турецкой Суперлиги. Там команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Касымпаша» на 11 зачетных баллов отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 21 матче.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. В перестрелке она одолела «Адану Демирспор» (5:3).

    До того команда перестреляла еще и «Хатайспор» (5:4). А вот поединок с «Коньяспором» завершился паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Касымпаша» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 18 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе «Касымпаша» выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Касымпаша» в двух своих последних поединках настреляла 10 мячей. А вот проблемы с надежностью тылов решить пока никак не удается.

    В Кубке Турции команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она явно постарается зацепиться за первые очки.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оппонент в последних матчах выглядел не столь ярко.

    Статистика для ставок

    • «Истанбулспор» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • «Касымпаша» победила в 2 последних поединках

    • «Касымпаша» уже 2 года не проигрывает «Истанбулспору»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Касымпаша» в последних матчах весьма результативно атакует, да и в Кубке Турции мотивирована поправить турнирную ситуацию.

    Ставка: Победа «Касымпаши» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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    «Истанбулспор» — «Касымпаша»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.02.2025. Прогнозы на футбол. В стамбульском дерби победит «Касымпаша»
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