6 февраля во 2-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Истанбулспор» и «Касымпаша». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбулспор» — «Касымпаша», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истанбулспор»

Турнирное положение: «Истанбулспор» сражается за выход в Суперлигу. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Истанбулспор» на 6 зачетных баллов отстает от топ-2. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 22 матчах.

Истанбулспор — Анкарагюджю: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.553.252.50Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде она минимально уступила «Шанлыурфаспор».

До того команда натужно одолела «Амедспор» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Манису».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Истанбулспор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истанбулспор» довольно неплохо атакует. Команда настреляла 34 мяча в 22 поединке чемпионата.

Матчи с «Касымпашой» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Истанбулспор» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в Кубке Турции команда мотивирована оттолкнуться от дна таблицы.

«Касымпаша»

Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках турецкой Суперлиги. Там команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Касымпаша» на 11 зачетных баллов отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 21 матче.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. В перестрелке она одолела «Адану Демирспор» (5:3).

До того команда перестреляла еще и «Хатайспор» (5:4). А вот поединок с «Коньяспором» завершился паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Касымпаша» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 18 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе «Касымпаша» выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Касымпаша» в двух своих последних поединках настреляла 10 мячей. А вот проблемы с надежностью тылов решить пока никак не удается.

В Кубке Турции команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она явно постарается зацепиться за первые очки.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оппонент в последних матчах выглядел не столь ярко.

Статистика для ставок

«Истанбулспор» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Касымпаша» победила в 2 последних поединках

«Касымпаша» уже 2 года не проигрывает «Истанбулспору»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

«Касымпаша» в последних матчах весьма результативно атакует, да и в Кубке Турции мотивирована поправить турнирную ситуацию.

Ставка: Победа «Касымпаши» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50