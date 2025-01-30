30 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Чжэцзян Профессионал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Чжэцзян Профессионал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забила команда Михаила Галактионова 33 мяча в 18 поединках.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Железнодорожники» в контрольной встрече уступили «Ульсан Хёндэ» (0:1).

При этом «Локомотив» до того проиграл «Шанхай Порту» (1:2). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Краснодаром» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят не столь выгодно. Подопечные Галактионова проиграли в обоих своих контрольных поединках.

При этом «Локомотив» уже начал цикл контрольных поединков. В обоих «железнодорожники» уступили, но произвели приятное впечатление.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алексей Батраков и его партнеры мотивированы добыть долгожданную викторию.

«Чжэцзян Профессионал»

Турнирное положение: Эта команда последний сезон провела не столь продуктивно. В чемпионате Китая она финишировала на 7 месте.

Причем «Чжэцзян Профессионал» в 30 поединках своего чемпионата настрелял 55 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 60 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Чжэцзян Профессионал» уступил «Тяньцзинь Тайгер» (1:2).

При этом до того команда одолела «Персиб Бандунг» (4:3). А вот «Лайон-Сити» был обыгран более уверенно (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чжэцзян Профессионал» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Китайцы до последней коллизии победили 2 раза кряду. А вот оборона по-прежнему ошибается слишком часто.

Причем «Чжэцзян Профессионал» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и вообще, команда не блещет стабильностью результатов.

Китайцы только начали серию контрольных поединков. Так что до оптимальных кондиций команде еще слишком далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Китайцы довольно неплохо атакуют.

Статистика для ставок

Китайцы до последнего поражения победили 2 раза кряду

«Локомотив» не побеждает с начала ноября

«Железнодорожники» в среднем забивают менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.82.

Прогноз: «Железнодорожники» довольно сильны в плане реализации, к тому же мотивированы наконец-то победить.

«Локомотив» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Локомотива» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.06