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    Чем закончится матч жизни для «Браги»?

    «Брага» — «Лацио». «Бело-голубые» попытаются удержаться на вершине. На что лучше сделать ставку 30 января? Ответ — в прогнозе на 8-й тур общего этапа Лиги Европы с коэффициентом 2.25

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Лацио»
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    Рикарду Орта — игрок «Браги»
    В рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Брага» на своем поле примет «Лацио». Поединок пройдет 30 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 23:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Брага»

    Турнирное положение: Португальская команда занимает 27-е место в таблице Лиги Европы, набрав 7 очков за 7 туров. «Брага» отстает от зоны плей-офф на 2 балла.

    Стоит отметить, что команда довольно уверенно действует на своем поле. «Брага» набрала 6 очков из 9-и возможных дома, занимая по этому показателю 19-е место в таблице общего этапа Лиги Европы.

    Брага — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии команда разгромила «Боавишту» со счетом 3:0, а до этого «Брага» проиграла «Юниону» (1:2) в рамках Лиги Европы.

    В последних 5-и встречах в рамках общего этапа команда обыграла только «Хоффенхайм» (3:0), трижды проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Эльфсборгом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: Брума и Витор Карвальо (у обоих — красная карточка).

    Состояние команды: «Браге» необходимо побеждать «Лацио» в предстоящем матче, чтобы иметь шанс запрыгнуть в последний вагон плей-офф Лиги Европы.

    Лучший бомбардир португальской команды на турнире Брума не сможет принять участие в предстоящем матче. Это может стать проблемой для «Браги», которой жизненно необходимо побеждать.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Орлята» находятся на вершине турнирной таблицы общего этапа Лиги Европы. «Лацио» занимает 1-е место с 19-ю очками в активе после 7-и туров.

    Команда уже давно обеспечила себе место в зоне плей-офф, опережая ближайшего преследователя в таблице на 3 балла. Если «Лацио» даже сыграет вничью с «Брагой», то точно останутся на 1-й строчке.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «бело-голубые» проиграли на своем поле «Фиорентине» со счетом 1:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Лацио» уверенно обыграл «Реал Сосьедад» в рамках Лиги Европы.

    В последних 5-и встречах в рамках общего этапа команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью с «Лудогорцем» (0:0). За эти 5 матчей «Лацио» сумел забить 10 голов при 3-х пропущенных.

    Не сыграют: Николо Ровелла и Маттиа Цакканьи (у обоих — перебор желтых карточек). Мануэль Лаццари, Патрик, Нуну Тавареш и Матиас Весино (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Лацио» может спокойно доигрывать заключительный матч общего этапа Лиги Европы, но команде необходимо набрать хотя-бы один балл, чтобы сохранить 1-ю строчку.

    Стоит отметить, что «Лацио» занимает 2-е место в лиге по результативности. «Орлята» за 7 встреч смогли забить 17 голов. Лучший бомбардир команды в Лиге Европы — 37-летний нападающий Педро, который забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах в рамках Лиги Европы «Лацио» 4 раза победил

    • «Брага» проиграла 2 последних матча в рамках общего этапа

    • В последних 6-и встречах на своем поле «Брага» проиграла только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.67, победа «Лацио» — 4.70, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: «Браге» необходимо забивать больше 1-го гола для того, чтобы претендовать на победу.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Браги» 2 больше за 2.25.

    Прогноз: «Брага» попытается сделать результат уже в 1-м тайме. Предстоящий матч для португальской команды является определяющим.

    Ставка: Победа «Браги» в 1-м тайме за 2.10.

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