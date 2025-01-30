В рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Брага» на своем поле примет «Лацио». Поединок пройдет 30 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: Португальская команда занимает 27-е место в таблице Лиги Европы, набрав 7 очков за 7 туров. «Брага» отстает от зоны плей-офф на 2 балла.

Стоит отметить, что команда довольно уверенно действует на своем поле. «Брага» набрала 6 очков из 9-и возможных дома, занимая по этому показателю 19-е место в таблице общего этапа Лиги Европы.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии команда разгромила «Боавишту» со счетом 3:0, а до этого «Брага» проиграла «Юниону» (1:2) в рамках Лиги Европы.

В последних 5-и встречах в рамках общего этапа команда обыграла только «Хоффенхайм» (3:0), трижды проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Эльфсборгом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Брума и Витор Карвальо (у обоих — красная карточка).

Состояние команды: «Браге» необходимо побеждать «Лацио» в предстоящем матче, чтобы иметь шанс запрыгнуть в последний вагон плей-офф Лиги Европы.

Лучший бомбардир португальской команды на турнире Брума не сможет принять участие в предстоящем матче. Это может стать проблемой для «Браги», которой жизненно необходимо побеждать.

«Лацио»

Турнирное положение: «Орлята» находятся на вершине турнирной таблицы общего этапа Лиги Европы. «Лацио» занимает 1-е место с 19-ю очками в активе после 7-и туров.

Команда уже давно обеспечила себе место в зоне плей-офф, опережая ближайшего преследователя в таблице на 3 балла. Если «Лацио» даже сыграет вничью с «Брагой», то точно останутся на 1-й строчке.

Последние матчи: В прошлом поединке «бело-голубые» проиграли на своем поле «Фиорентине» со счетом 1:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Лацио» уверенно обыграл «Реал Сосьедад» в рамках Лиги Европы.

В последних 5-и встречах в рамках общего этапа команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью с «Лудогорцем» (0:0). За эти 5 матчей «Лацио» сумел забить 10 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Николо Ровелла и Маттиа Цакканьи (у обоих — перебор желтых карточек). Мануэль Лаццари, Патрик, Нуну Тавареш и Матиас Весино (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лацио» может спокойно доигрывать заключительный матч общего этапа Лиги Европы, но команде необходимо набрать хотя-бы один балл, чтобы сохранить 1-ю строчку.

Стоит отметить, что «Лацио» занимает 2-е место в лиге по результативности. «Орлята» за 7 встреч смогли забить 17 голов. Лучший бомбардир команды в Лиге Европы — 37-летний нападающий Педро, который забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в рамках Лиги Европы «Лацио» 4 раза победил

«Брага» проиграла 2 последних матча в рамках общего этапа

В последних 6-и встречах на своем поле «Брага» проиграла только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.67, победа «Лацио» — 4.70, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: «Браге» необходимо забивать больше 1-го гола для того, чтобы претендовать на победу.

Ставка: Индивидуальный тотал «Браги» 2 больше за 2.25.

Прогноз: «Брага» попытается сделать результат уже в 1-м тайме. Предстоящий матч для португальской команды является определяющим.

Ставка: Победа «Браги» в 1-м тайме за 2.10.