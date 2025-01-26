26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Брест». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Тёмно-синие» в нынешнем сезоне отчаянно бьются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» крайне слабо атакует, отличившись 14 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она не уступила «Реймсу» (1:1).

А вот до того команда потерпела поражение от «Ланса» (1:2). При этом поединок с «Марселем» завершился разгромным поражением (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Гавр» забил 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Далер Кузяев, Абдулайе Туре — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Тёмно-синие» на 4 очка отстают от спасительной 15 позиции. Да и пропускает команда в среднем чаще двух голов за матч.

Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только «пиратов» они не могут обыграть уже почти 7 лет.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» нынче сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брест» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пираты» в рамках Лиги чемпионов уступили донецкому «Шахтеру» (0:2).

До того команда сумела одолеть «Ренн» (2:1). Причем с таким же счетом чуть раньше был переигран еще и «Нант».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Джордан Амави, Массадио Хайдара, Йонас Мартен — травмированы.

Состояние команды: «Брест» проводит довольно продуктивный отрезок. До последней коллизии «пираты» победили трижды кряду.

При этом «Брест» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. Зато отставание от шестой позиции составляет всего лишь 4 очка.

Между тем, победы «пиратам» даются уж слишком натужно. Четыре последних виктории были с разницей в один мяч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Пираты» лелеют надежду подтянуться к топ-6.

Статистика для ставок

«Гавр» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Брест» до последней коллизии победил 3 раза кряду

«Гавр» уступил «пиратам» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Брест» смотрится монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

«Пираты» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает уж слишком часто.

Ставка: Победа «Бреста» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30