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    Три очка для «пиратов»?

    «Гавр» — «Брест». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Брест»
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    Людовик Ажорк
    26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Брест». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Января 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 17:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Тёмно-синие» в нынешнем сезоне отчаянно бьются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Гавр» крайне слабо атакует, отличившись 14 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.

    Гавр — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она не уступила «Реймсу» (1:1).

    А вот до того команда потерпела поражение от «Ланса» (1:2). При этом поединок с «Марселем» завершился разгромным поражением (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Гавр» забил 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Далер Кузяев, Абдулайе Туре — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Тёмно-синие» на 4 очка отстают от спасительной 15 позиции. Да и пропускает команда в среднем чаще двух голов за матч.

    Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только «пиратов» они не могут обыграть уже почти 7 лет.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» нынче сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Брест» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пираты» в рамках Лиги чемпионов уступили донецкому «Шахтеру» (0:2).

    До того команда сумела одолеть «Ренн» (2:1). Причем с таким же счетом чуть раньше был переигран еще и «Нант».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Джордан Амави, Массадио Хайдара, Йонас Мартен — травмированы.

    Состояние команды: «Брест» проводит довольно продуктивный отрезок. До последней коллизии «пираты» победили трижды кряду.

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    При этом «Брест» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. Зато отставание от шестой позиции составляет всего лишь 4 очка.

    Между тем, победы «пиратам» даются уж слишком натужно. Четыре последних виктории были с разницей в один мяч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Пираты» лелеют надежду подтянуться к топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Гавр» в среднем пропускает 2 мяча за матч

    • «Брест» до последней коллизии победил 3 раза кряду

    • «Гавр» уступил «пиратам» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Брест» смотрится монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    «Пираты» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Победа «Бреста» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Гавр» — «Брест»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. Три очка для «пиратов»?
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