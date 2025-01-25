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    «Аугсбург» начнет без раскачки!

    «Аугсбург» — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Хайденхайм»
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    «Аугсбург»
    25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2025 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Фуггеры» пытаются укорениться в середняках. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аугсбург» набрал 22 очка в 18 турах. А вот отличилась команда всего лишь 21 забитым мячом в чемпионате Германии.

    Аугсбург — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Фуггеры» уверенно переиграли «Вердер» (2:0).

    А вот до того команда обыграла еще и «Унион» (2:0). При этом поединок со «Штутгартом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аугсбург» забил 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кевин Шлоттербек — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фуггеры» нынче пребывают в прекрасном расположении духа. Команда выиграла в 2 последних матчах, не пропустив при этом ни разу.

    Матчи с «Хайденхаймом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продлить свой победный сериал. Вот только оборона команды дает результативные сбои чуть реже 2 раз за матч.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Хайденхайм» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Санкт-Паули».

    До того команда устроила перестрелку с «Вердером» (3:3). Зато поединок с «Унионом» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Никлас Дорш, Йонас Форенбах, Матиас Хонсак — травмированы.

    Состояние команды: «Хайденхайм» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции.

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    При этом «Хайденхайм» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч. Да и кадровых пробоин у команды сразу несколько.

    Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Да и всего 14 набранных очков в 18 турах говорят о серьезных проблемах.

    Безусловно, номинальные гости постараются зацепиться за очки. Плюс оборона оппонента также не блещет пресловутой монолитностью.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Аугсбург» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуть разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

    «Аугсбург» явно намерен оторваться от опасной зоны, и наверняка сразу понесется к воротам соперника.

    Ставка: Победа «Аугсбурга» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Аугсбург» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» начнет без раскачки!
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