18 января в 27-м туре английского Чемпионшипа лондонский «Миллуолл» на своем поле сыграет против «Халл Сити». Начало игры — в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миллуолл» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миллуолл»

Турнирное положение: Клуб из Лондона с 30 очками разместился в середине таблицы второго по рангу дивизиона Англии и на семь пунктов опережает зону вылета.

«Миллуолл» выиграл семь игр из 25 проведенных, девять встреч свел вничью и девять матчей проиграл, забил 24 гола, а пропустил на мяч меньше.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «львы» в поединке 1/32 финала Кубка страны на своем поле одолели команду из пятого дивизиона со счетом 3:0. А в двух последних играх чемпионата они уступили в родных стенах со счетом 0:1 «Оксфорд Юнайтед» и расписали мировую с «Шеффилд Уэнсдей» 2:2 в гостях.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: В рамках Чемпионшипа у «Миллуолла» сейчас серия из четырех встреч без викторий, в которой столичный коллектив поровну поделил проигрыши и мировые исходы. А победить лондонцы смогли в чемпионате только один раз за минувшие 11 поединков. И также за этот период они по пять раз играли вничью и терпели фиаско.

«Халл Сити»

Турнирное положение: Данный коллектив с 23 очкам идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего лишь на один пункт.

«Халл Сити» выиграл всего пять поединков из 26 проведенных, восемь встреч свел вничью и 13 раз проиграл, разница мячей составляет 25:36.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Накануне «тигры» проиграли в серии пенальти «Донкастеру» из четвертой лиги в Кубке Англии. А в рамках чемпионата страны они в предыдущих двух встречах уступили в родных стенах «Мидлсбро» со счетом 0:1 и расписали мировую с «Лидсом» 3:3.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди потерь есть несколько важных игроков.

Состояние команды: «Халл Сити» в отрезке 13 минувших играх чемпионата смог разжиться баллами лишь в четырех случаях, дважды победив и расписав два мировых исхода. И стоит отметить, что эти поединки пришлись на семь последний игры команды. Перед этим же она уступила в шести встречах кряду, не забив в четырех случаях за это время.

Статистика для ставок

В первом круге на поле «Халла» эти команды сыграли вничью 0:0

«Халл» не уступает «Миллуоллу» вот уже на протяжении пяти игр кряду, выиграв две из них

Четыре из пяти предыдущих очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Миллуолла» — 2.08, победа «Халл Сити» — 3.81, ничья — 3.24.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.52 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Халл» сможет раздобыть очки в этом поединке, так как он неплохо играет против «Миллуолла» в последнее время, да и сейчас пребывает в более лучшем состоянии, чем хозяева.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь поставим на крайне низовой исход, ведь между собой эти клубы в предыдущих своих пяти противостояниях выдавали в основном очень скудные на голы встречи.

Ставка: ТМ 2,0 за 1.95.