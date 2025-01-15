В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Санкт-Паули». Встреча пройдет 15 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии прозябает на самом дне турнирной таблицы.

Команда находится на 18-й позиции с отставанием в восемь очков от безопасной 15-й строчки, а также в семь баллов от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Майнца» (0:2).

Перед этим в товарищеской встрече коллектив на этот раз в домашних стенах с минимальным результатом переиграл нидерландский «Хераклес» (1:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмирован — Панневиг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Бохум» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма, сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, который говорит в их пользу.

Мату Беро — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии набрал 14 очков и пребывает в нижней половине таблицы.

Команда находится на 14-й позиции и лишь на один балл опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на шесть пунктов зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел минимальное поражение от «Айнтрахта» (0:1).

Перед этим в товарищеской встрече клуб из Гамбурга уже довольствовался ничьей, разойдясь в чужих стенах миром с «Айнтрахтом» из Брауншвейга с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Эггештайн, Рицка, Вагнер, Зайбт, Меткалф, Бурхерт, Цоллер, Алерс, Саад, Метс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один товарищеским, «Санкт-Паули» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть фактор чужого поля.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Бохум» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Бохума» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Санкт-Паули» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев один соперников не забивал. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Бохум» победит за 2.55