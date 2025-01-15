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    Поднимется ли «Бохум» со дна?

    «Бохум» — «Санкт-Паули». Хозяева занимают последнее место, но поднимутся ли они сейчас? На что ставить в матче Бундеслиги 15 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.97

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Санкт-Паули»
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    Мату Беро
    В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Санкт-Паули». Встреча пройдет 15 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2025 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 20:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии прозябает на самом дне турнирной таблицы.

    Команда находится на 18-й позиции с отставанием в восемь очков от безопасной 15-й строчки, а также в семь баллов от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    Бохум — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Майнца» (0:2).

    Перед этим в товарищеской встрече коллектив на этот раз в домашних стенах с минимальным результатом переиграл нидерландский «Хераклес» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмирован — Панневиг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Бохум» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма, сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, который говорит в их пользу.

    Мату Беро — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 16-ти туров чемпионата Германии набрал 14 очков и пребывает в нижней половине таблицы.

    Команда находится на 14-й позиции и лишь на один балл опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на шесть пунктов зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел минимальное поражение от «Айнтрахта» (0:1).

    Перед этим в товарищеской встрече клуб из Гамбурга уже довольствовался ничьей, разойдясь в чужих стенах миром с «Айнтрахтом» из Брауншвейга с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Эггештайн, Рицка, Вагнер, Зайбт, Меткалф, Бурхерт, Цоллер, Алерс, Саад, Метс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один товарищеским, «Санкт-Паули» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть фактор чужого поля.

    Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Бохум» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Бохума» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Санкт-Паули» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев один соперников не забивал. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Бохум» победит за 2.55

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    «Бохум» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Бохум» со дна?
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