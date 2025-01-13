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    Прервет ли «Эльденсе» серию без викторий?

    «Эльденсе» — «Эйбар». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 13 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эльденсе» — «Эйбар»
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    «Эльденсе»
    В понедельник, 13 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Эльденсе» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльденсе» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Января 2025 года

    Эльденсе

  • Эльда
    •  Эльденсе 22:30 Эйбар

    Эйбар

  • Эйбар
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    «Эльденсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Эльда с 21 баллом идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего на два очка.

    «Эльденсе» выиграл пять игр из 21 проведенной, шесть встреч свел миром и десять игр проиграл, забил 21 гол при 29 пропущенных.

    Эльденсе — Эйбар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В новом году «сине-гранатовые» успели провести уже один поединок, проиграв в нем на своем поле «Валенсии» со счетом 0:2 в 1/16 финала Кубка Испании. В последней же игре чемпионата они в Сантандере поделили очки с «Расингом» 2:2, а туром ранее были разгромлены на выезде «Малагой» со счетом 0:3.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: У «Эльденсе» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, в которой коллектив расписал две мировые и потерпел четыре фиаско. причем в четырех случаях этого периода команда не смогла забить. А в Сегунде у клуба серия из шести встреч без викторий, где было три мировые и столько же поражений.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: Баскский коллектив с 28 зачетными пунктами разместился на 13 строке в таблице Сегунды, уступая семь очков зоне плей-офф.

    «Эйбар» выиграл восемь встреч из 21 проведенной, четыре матча завершил миром и девять игр проиграл, разница мячей составляет 20:22.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Оружейники» давно вылетели из Кубка Испании, поэтому свой предыдущий матч провели еще в прошлом году, расписав тогда дома мировую с «Гранадой» 1:1. Перед этим они 2:1 одолели на своем поле «Сарагосу» 2:1 и уступили в гостях «Кордове» 1:2.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

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    Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из 11 своих предыдущих встреч, проиграв в семи из них и добыв всего три домашние виктории. Причем в пяти из семи проигрышных поединках коллектив не смог забить ни одного гола. Всего же за предыдущие 16 своих матчей во всех турнирах коллектив аж десять раз уходил с поля поверженным и пять раз выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в семи случаях.

    Статистика для ставок

    • У «Эльденсе» сейчас 6-матчевая серия без побед в Сегунде

    • У «Эйбара» за семь предыдущих игр три виктории и три фиаско

    • В истории противостоянии этих клубов три встречи, две из которых дома выиграл «Эйбар» и раз победил «Эльденсе» на своем поле

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльденсе» — 2.55, победа «Эйбара» — 3.05, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.44 соответственно.

    Прогноз: И хотя эти команды испытывают трудности в завершающей стадии, но так как они между собой играли в основном результативно, то рискнем поставить здесь на ТБ 2,0.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.99.

    Прогноз: И также здесь поставим еще с 0 форой на «Эльденсе», так как «Эйбар» очень неуверенно играет в гостях, да и к тому же в прошлом сезоне «сине-гранатовые» дома одолели «оружейников».

    Ставка: победа «Эльденсе» с форой 0 1.80.

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    «Эльденсе» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.01.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Эльденсе» серию без викторий?
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