В понедельник, 13 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Эльденсе» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльденсе» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльденсе»

Турнирное положение: Клуб из города Эльда с 21 баллом идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего на два очка.

«Эльденсе» выиграл пять игр из 21 проведенной, шесть встреч свел миром и десять игр проиграл, забил 21 гол при 29 пропущенных.

Последние матчи: В новом году «сине-гранатовые» успели провести уже один поединок, проиграв в нем на своем поле «Валенсии» со счетом 0:2 в 1/16 финала Кубка Испании. В последней же игре чемпионата они в Сантандере поделили очки с «Расингом» 2:2, а туром ранее были разгромлены на выезде «Малагой» со счетом 0:3.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: У «Эльденсе» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, в которой коллектив расписал две мировые и потерпел четыре фиаско. причем в четырех случаях этого периода команда не смогла забить. А в Сегунде у клуба серия из шести встреч без викторий, где было три мировые и столько же поражений.

«Эйбар»

Турнирное положение: Баскский коллектив с 28 зачетными пунктами разместился на 13 строке в таблице Сегунды, уступая семь очков зоне плей-офф.

«Эйбар» выиграл восемь встреч из 21 проведенной, четыре матча завершил миром и девять игр проиграл, разница мячей составляет 20:22.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Оружейники» давно вылетели из Кубка Испании, поэтому свой предыдущий матч провели еще в прошлом году, расписав тогда дома мировую с «Гранадой» 1:1. Перед этим они 2:1 одолели на своем поле «Сарагосу» 2:1 и уступили в гостях «Кордове» 1:2.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из 11 своих предыдущих встреч, проиграв в семи из них и добыв всего три домашние виктории. Причем в пяти из семи проигрышных поединках коллектив не смог забить ни одного гола. Всего же за предыдущие 16 своих матчей во всех турнирах коллектив аж десять раз уходил с поля поверженным и пять раз выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в семи случаях.

Статистика для ставок

У «Эльденсе» сейчас 6-матчевая серия без побед в Сегунде

У «Эйбара» за семь предыдущих игр три виктории и три фиаско

В истории противостоянии этих клубов три встречи, две из которых дома выиграл «Эйбар» и раз победил «Эльденсе» на своем поле

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльденсе» — 2.55, победа «Эйбара» — 3.05, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.44 соответственно.

Прогноз: И хотя эти команды испытывают трудности в завершающей стадии, но так как они между собой играли в основном результативно, то рискнем поставить здесь на ТБ 2,0.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.99.

Прогноз: И также здесь поставим еще с 0 форой на «Эльденсе», так как «Эйбар» очень неуверенно играет в гостях, да и к тому же в прошлом сезоне «сине-гранатовые» дома одолели «оружейников».

Ставка: победа «Эльденсе» с форой 0 1.80.