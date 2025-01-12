12 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Тамуорт» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тамуорт» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тамуорт»

Турнирное положение: «Овцы» ныне осели в середняках пятого английского дивизиона. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Тамуорт» лишь на 7 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 раз в 24 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Овцы» минимально уступили «Саттон Юнайтед».

До того команда по всем статьям уступила «Солихаллу» (0:2). При этом чуть ранее «овцы» не уступили «Форест Грину» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тамуорт» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Овцы» даже на своем уровне не особо преуспевают. Причем команда проиграла в 2 своих последних матчах.

И уж совсем очевидно, что «Тамуорт» максимально настроится на кубковый матч. Вот только двухматчевая серия без забитых мячей угнетает.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Да и вообще, «овцы» способны выдать отдельный яркий поединок.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» нынче окопались на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Ныне команда осела на 12 позиции.

Причем «Тоттенхэм» в 20 матчах отправил 42 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть викторию. «Шпоры» минимально переиграли «Ливерпуль».

До того команда досадным образом уступила «Ньюкаслу» (1:2). Плюс поединок с «Вулверхэмптоном» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» нынче пребывают в кризисе. Лондонцы пропускают многовато, да и вообще, в игре команды что-то разладилось.

При этом «Тоттенхэм» еще и пытается пробиться в финал Кубка английской лиги. Хватит ли ресурсов для борьбы на нескольких фронтах — тот еще вопрос.

Причем «шпоры» в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и на матч со столь скромным соперником команда может выйти несколько расслабленной.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же «шпоры» вновь почувствовали вкус победы, одолев лидера АПЛ.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» забивает в среднем 2 гола за матч

«Шпоры» только прервали свой четырехматчевый безвыигрышный сериал

«Тамуорт» в среднем забивает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Шпоры» явно сильнее соперника, и наверняка преуспеют в плане реализации.

«Тамуорт» в последних матчах несколько забуксовал, и вряд ли окажет серьезное сопротивление представителю элитного дивизиона.

Ставка: Фора «Ньюкасла» -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединки соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00