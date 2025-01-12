Лас-Пальмас
Хетафе
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Лас-Пальмас» нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Лас-Пальмас» вполне способен избежать борьбы за выживание. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 18 матчах.
Лас-Пальмас — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Эльче» завершилась провалом (0:4).
А вот до того команда минимально одолела «Эспаньол». При этом поединок с «Реал Сосьедадом» завершился нулевой ничьей.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лас-Пальмас» забил всего 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Вити — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Лас-Пальмас» проводит довольно приличный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.
Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Лас-Пальмас» победил 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена оторваться от группы аутсайдеров.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание. Ныне она находится на 17 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Хетафе» крайне слабо атакует, отличившись 11 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. В Кубке Испании она в овертайме минимально одолела «Гранаду».
До того команда с минимальным счетом уступила «Мальорке». Аналогичным по счету получилось и поражение от «Атлетико».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Диего Рико — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Хетафе» проводит бледноватый отрезок. Команда до победы в кубковой встрече дважды кряду уступила в рамках Примеры.
При этом «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего один зачетный пункт.
«Городские» не обыгрывают «Лас-Пальмас» уже 6 с половиной лет. Зато оборона команды действует весьма монолитно.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и соперник нынче пребывает в непростой психологической ситуации.
Статистика для ставок
- «Хетафе» забил меньше всех в Примере — 11 мячей
- «Лас-Пальмас» в среднем забивает чаще гола за матч
- «Хетафе» не забивал в 2 своих последних матчах Примеры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.
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- 2.10Удинезе — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Лас-Пальмас» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.
«Хетафе» крайне слаб в плане реализации, да и в последних матчах выглядел не лучшим образом.
Ставка: Победа «Лас-Пальмаса» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.75