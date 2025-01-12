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    Очередная неудача «Хетафе»?

    «Лас-Пальмас» — «Хетафе». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Примера, 12 января 2025 года

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    «Хетафе»
    12 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Хетафе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Января 2025 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 16:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лас-Пальмас» вполне способен избежать борьбы за выживание. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 18 матчах.

    Лас-Пальмас — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Эльче» завершилась провалом (0:4).

    А вот до того команда минимально одолела «Эспаньол». При этом поединок с «Реал Сосьедадом» завершился нулевой ничьей.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лас-Пальмас» забил всего 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Вити — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Лас-Пальмас» проводит довольно приличный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

    Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Лас-Пальмас» победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена оторваться от группы аутсайдеров.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание. Ныне она находится на 17 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Хетафе» крайне слабо атакует, отличившись 11 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. В Кубке Испании она в овертайме минимально одолела «Гранаду».

    До того команда с минимальным счетом уступила «Мальорке». Аналогичным по счету получилось и поражение от «Атлетико».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Диего Рико — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Хетафе» проводит бледноватый отрезок. Команда до победы в кубковой встрече дважды кряду уступила в рамках Примеры.

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    При этом «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего один зачетный пункт.

    «Городские» не обыгрывают «Лас-Пальмас» уже 6 с половиной лет. Зато оборона команды действует весьма монолитно.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и соперник нынче пребывает в непростой психологической ситуации.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» забил меньше всех в Примере — 11 мячей

    • «Лас-Пальмас» в среднем забивает чаще гола за матч

    • «Хетафе» не забивал в 2 своих последних матчах Примеры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

    Прогноз: «Лас-Пальмас» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

    «Хетафе» крайне слаб в плане реализации, да и в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    Ставка: Победа «Лас-Пальмаса» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.75

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