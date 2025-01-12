12 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Хетафе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Лас-Пальмас» вполне способен избежать борьбы за выживание. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 18 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Эльче» завершилась провалом (0:4).

А вот до того команда минимально одолела «Эспаньол». При этом поединок с «Реал Сосьедадом» завершился нулевой ничьей.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лас-Пальмас» забил всего 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Вити — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Лас-Пальмас» проводит довольно приличный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Лас-Пальмас» победил 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена оторваться от группы аутсайдеров.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание. Ныне она находится на 17 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Хетафе» крайне слабо атакует, отличившись 11 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. В Кубке Испании она в овертайме минимально одолела «Гранаду».

До того команда с минимальным счетом уступила «Мальорке». Аналогичным по счету получилось и поражение от «Атлетико».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Диего Рико — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Хетафе» проводит бледноватый отрезок. Команда до победы в кубковой встрече дважды кряду уступила в рамках Примеры.

При этом «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего один зачетный пункт.

«Городские» не обыгрывают «Лас-Пальмас» уже 6 с половиной лет. Зато оборона команды действует весьма монолитно.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и соперник нынче пребывает в непростой психологической ситуации.

Статистика для ставок

«Хетафе» забил меньше всех в Примере — 11 мячей

«Лас-Пальмас» в среднем забивает чаще гола за матч

«Хетафе» не забивал в 2 своих последних матчах Примеры

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: «Лас-Пальмас» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

«Хетафе» крайне слаб в плане реализации, да и в последних матчах выглядел не лучшим образом.

Ставка: Победа «Лас-Пальмаса» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75