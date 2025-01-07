7 января в перенесенном поединке 14-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Леванте». Начало — в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тенерифе» — «Леванте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тенерифе»

Турнирное положение: Коллектив из Канарских островов с 11 очками замыкает турнирную таблицы Сегунды и на 12 пунктов отстает от безопасной строки, имея пару игр в запасе.

«Тенерифе» выиграл лишь два поединка из 19 проведенных, пять встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница мячей составляет 14:29.

Последние матчи: Островитяне завершили прошлый год тремя сухими гостевыми проигрышами, уступив 0:3 «Кордове», а также оп 0:1 «Уэску» и «Бургосу» в прошлом туре.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: К данной встрече «Тенерифе» подходит с 6-матчевой серией без побед в рамках чемпионата страны. За это время «сине-белые» расписали один мировой исход и потерпели пять поражений, но все на выезде и в трех случаях с минимальной разницей в счете. Последний раз коллектив смог победить в рамках Сегунды более двух месяцев тому назад, добыв тогда домашнюю викторию 1:0 над «Мирандесом».

«Леванте»

Турнирное положение: Клуб из Валенсии с 32 набранными очками находится на восьмой строке в таблице и на балл отстает от зоны пле-офф при игре в запасе.

«Леванте» выиграл восемь игр из 20 проведенных, восемь встреч свел вничью и потерпел четыре фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 30:23.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Лягушки» свои три предыдущих поединка в рамках чемпионата страны завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки на выезде с «Альбасете» 0:0, а также на своем поле с «Кордовой» 2:2 и с «Уэской» 1:1 в прошлом туре.

Не сыграют: Хавбек Висенте Иборра находится в лазарете команды.

Состояние команды: У «Леванте» сейчас 4-матчевая безвыигрышная серия в рамках Сегунды. В этот неудачный для себя период коллектив потерпел одно фиаско и трижды расписал мировые. До этого же отрезка команда имела 6-матчевую серию без поражений, в которой два раза сыграла вничью и отпраздновала четыре виктории. И только дважды за весь данный 10-матчевый период «лягушки» уходили с поля без забитых мячей.

Статистика для ставок

«Тенерифе» проиграл три свои предыдущие встречи

У «Леванте» сейчас серия из трех ничьих кряду

В прошлом сезоне обе игры между этими клубами завершились миром по 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.60, победа «Тенерифе» — 2.88, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Тенерифе» сможет прервать свою серию без забитых мячей, отличившись дома после трех сухих гостевых встреч. Однако также ждем, что и свои ворота в неприкосновенности островитяне сохранить не смогут.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: И еще не исключаем здесь ничейного исхода, исходя из того, что «лягушки» очень миролюбивы в последнее время, да и к тому же два предыдущих очных матча этих клубов приносили ничью.

Ставка: ничья за 3.00.