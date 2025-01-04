Саутгемптон
Брентфорд
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.
Вообще же, «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в 19 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 39 мячей.
Саутгемптон — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Кристал Пэласу» (1:2).
До того команда с минимальным счетом уступила «Вест Хэму». При этом чуть ранее ей удалось расписать паритет с «Фулхэмом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь один зачетный балл. В этих поединках «Саутгемптон» забил всего лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы. Матеус Фернандеш — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Святые» не могут победить уже 2 месяца. Да и средняя результативность команды составляет меньше одного забитого мяча за матч.
Матчи против «Брентфорда» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» проиграл 4 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только лондонцев им не удается обыграть уже 3 года.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» нынче ходят в середняках элиты английского футбола. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Брентфорд» в 19 матчах отправил 33 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Пчёлы» по всем статьям уступили «Арсеналу» (1:3).
До того команда подписала мировое соглашение с «Брайтоном» (0:0). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Кристофер Айер, Бен Ми, Этан Пиннок — травмированы.
Состояние команды: «Пчёлы» на 9 очков опережают опасную зону. А вот в последних матчах команда явно не преуспевала, а такими темпами можно и до низов таблицы докатиться!
При этом «Брентфорд» в среднем пропускает практически 2 гола за матч. Плюс в пяти своих последних матчах команда не сумела победить.
Плюс ко всему, «пчёлы» испытывают кризис в плане созидания. В трех последних поединках лондонцы отличились всего одним результативным ударом.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Кого же еще обыгрывать, как не беспросветного аутсайдера?!
Статистика для ставок
- «Пчёлы» обыграли «Саутгемптон» в 4 последних очных поединках
- «Святые» не могут победить уже 2 месяца
- «Брентфорд» не выигрывал в 5 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.08Валенсия — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.68Барбастро — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: «Пчёлы» в своих последних матчах крайне слабо выглядели в плане реализации.
«Святые» будут всеми силами цепляться за очки, однако имеют заметные сложности в созидательном плане.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30