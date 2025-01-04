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    С голами будет напряженка!

    «Саутгемптон» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 января 2025 года

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    «Брентфорд»
    4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2025 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

    Вообще же, «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в 19 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 39 мячей.

    Саутгемптон — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Кристал Пэласу» (1:2).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Вест Хэму». При этом чуть ранее ей удалось расписать паритет с «Фулхэмом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь один зачетный балл. В этих поединках «Саутгемптон» забил всего лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы. Матеус Фернандеш — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Святые» не могут победить уже 2 месяца. Да и средняя результативность команды составляет меньше одного забитого мяча за матч.

    Матчи против «Брентфорда» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» проиграл 4 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только лондонцев им не удается обыграть уже 3 года.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» нынче ходят в середняках элиты английского футбола. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брентфорд» в 19 матчах отправил 33 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Пчёлы» по всем статьям уступили «Арсеналу» (1:3).

    До того команда подписала мировое соглашение с «Брайтоном» (0:0). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Кристофер Айер, Бен Ми, Этан Пиннок — травмированы.

    Состояние команды: «Пчёлы» на 9 очков опережают опасную зону. А вот в последних матчах команда явно не преуспевала, а такими темпами можно и до низов таблицы докатиться!

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    При этом «Брентфорд» в среднем пропускает практически 2 гола за матч. Плюс в пяти своих последних матчах команда не сумела победить.

    Плюс ко всему, «пчёлы» испытывают кризис в плане созидания. В трех последних поединках лондонцы отличились всего одним результативным ударом.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Кого же еще обыгрывать, как не беспросветного аутсайдера?!

    Статистика для ставок

    • «Пчёлы» обыграли «Саутгемптон» в 4 последних очных поединках

    • «Святые» не могут победить уже 2 месяца

    • «Брентфорд» не выигрывал в 5 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Пчёлы» в своих последних матчах крайне слабо выглядели в плане реализации.

    «Святые» будут всеми силами цепляться за очки, однако имеют заметные сложности в созидательном плане.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка!
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