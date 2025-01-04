4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

Вообще же, «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в 19 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 39 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Кристал Пэласу» (1:2).

До того команда с минимальным счетом уступила «Вест Хэму». При этом чуть ранее ей удалось расписать паритет с «Фулхэмом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь один зачетный балл. В этих поединках «Саутгемптон» забил всего лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы. Матеус Фернандеш — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Святые» не могут победить уже 2 месяца. Да и средняя результативность команды составляет меньше одного забитого мяча за матч.

Матчи против «Брентфорда» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» проиграл 4 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только лондонцев им не удается обыграть уже 3 года.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» нынче ходят в середняках элиты английского футбола. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» в 19 матчах отправил 33 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Пчёлы» по всем статьям уступили «Арсеналу» (1:3).

До того команда подписала мировое соглашение с «Брайтоном» (0:0). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Кристофер Айер, Бен Ми, Этан Пиннок — травмированы.

Состояние команды: «Пчёлы» на 9 очков опережают опасную зону. А вот в последних матчах команда явно не преуспевала, а такими темпами можно и до низов таблицы докатиться!

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает практически 2 гола за матч. Плюс в пяти своих последних матчах команда не сумела победить.

Плюс ко всему, «пчёлы» испытывают кризис в плане созидания. В трех последних поединках лондонцы отличились всего одним результативным ударом.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Кого же еще обыгрывать, как не беспросветного аутсайдера?!

Статистика для ставок

«Пчёлы» обыграли «Саутгемптон» в 4 последних очных поединках

«Святые» не могут победить уже 2 месяца

«Брентфорд» не выигрывал в 5 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Пчёлы» в своих последних матчах крайне слабо выглядели в плане реализации.

«Святые» будут всеми силами цепляться за очки, однако имеют заметные сложности в созидательном плане.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30