Хартс
Мозервелл
«Хартс»
Турнирное положение: «Сердца» бьются за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Хартс» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сердца» не дали себя одолеть «Росс Каунти» (2:2).
А вот до того команда была бита «Хибернианом» (1:2). При этом поединок с «Сент-Джонстоном» принес важнейшие три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Хартс» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Фрэнки Кент, Стивен Кингсли, Джеральд Тэйлор — травмированы.
Состояние команды: «Сердца» на 3 очка опережают идущий на дне «Сент-Джонстон». А вот не побеждает команда уже 2 матча кряду.
Матчи против «Мотеруэлла» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хартс» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Сердца» постараются исправить свое нынешнее положение.
«Мотеруэлл»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за попадание в топ-6. Ныне она находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Мотеруэлл» настрелял 25 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она не дала себя обыграть «Рейнджерс» (2:2).
До того команда была разгромлена «Селтиком» (0:4). А вот поединок с «Килмарноком» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мотеруэлл» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Зак Робинсон — травмирован.
Состояние команды: «Мотеруэлл» проводит не столь продуктивный отрезок. Да и отрыв от 7 места составляет всего 3 зачетных пункта.
При этом «Мотеруэлл» имеет заметные сложности с надежностью тылов. Зато в случае виктории команда закрепится в первой шестерке.
Команда не демонстрирует надлежащей стабильности. Вот только оборона команды в среднем дает результативный сбой почти 2 раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Мотеруэлл» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Хартс» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- «Мотеруэлл» в среднем пропускает практически 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.90 и 1.95.
- 2.15Брентфорд — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Абердин — Росс Каунти: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.98Рейнджерс — Селтик: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Хартс» явно намерен улучшить свое турнирное положение, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Мотеруэлл» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, к тому же в трех своих последних матчах набрал лишь два очка.
Ставка: Победа «Хартса» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20