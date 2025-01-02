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    «Сердца» быстро добьются своего

    «Хартс» — «Мотеруэлл». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — «Мотеруэлл»
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    «Хартс»
    2 января в 21-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Хартс» и «Мотеруэлл». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Мотеруэлл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2025 года

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    •  Хартс 18:00 Мозервелл

    Мозервелл

  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Хартс»

    Турнирное положение: «Сердца» бьются за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хартс» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сердца» не дали себя одолеть «Росс Каунти» (2:2).

    А вот до того команда была бита «Хибернианом» (1:2). При этом поединок с «Сент-Джонстоном» принес важнейшие три очка (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Хартс» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Фрэнки Кент, Стивен Кингсли, Джеральд Тэйлор — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сердца» на 3 очка опережают идущий на дне «Сент-Джонстон». А вот не побеждает команда уже 2 матча кряду.

    Матчи против «Мотеруэлла» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хартс» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Сердца» постараются исправить свое нынешнее положение.

    «Мотеруэлл»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за попадание в топ-6. Ныне она находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Мотеруэлл» настрелял 25 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она не дала себя обыграть «Рейнджерс» (2:2).

    До того команда была разгромлена «Селтиком» (0:4). А вот поединок с «Килмарноком» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мотеруэлл» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Зак Робинсон — травмирован.

    Состояние команды: «Мотеруэлл» проводит не столь продуктивный отрезок. Да и отрыв от 7 места составляет всего 3 зачетных пункта.

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    При этом «Мотеруэлл» имеет заметные сложности с надежностью тылов. Зато в случае виктории команда закрепится в первой шестерке.

    Команда не демонстрирует надлежащей стабильности. Вот только оборона команды в среднем дает результативный сбой почти 2 раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Мотеруэлл» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Хартс» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Мотеруэлл» в среднем пропускает практически 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

    Прогноз: «Хартс» явно намерен улучшить свое турнирное положение, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Мотеруэлл» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, к тому же в трех своих последних матчах набрал лишь два очка.

    Ставка: Победа «Хартса» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Хартс» — «Мотеруэлл»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на футбол. «Сердца» быстро добьются своего
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