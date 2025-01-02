2 января в 21-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Хартс» и «Мотеруэлл». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Мотеруэлл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хартс»

Турнирное положение: «Сердца» бьются за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хартс» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сердца» не дали себя одолеть «Росс Каунти» (2:2).

А вот до того команда была бита «Хибернианом» (1:2). При этом поединок с «Сент-Джонстоном» принес важнейшие три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Хартс» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Фрэнки Кент, Стивен Кингсли, Джеральд Тэйлор — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сердца» на 3 очка опережают идущий на дне «Сент-Джонстон». А вот не побеждает команда уже 2 матча кряду.

Матчи против «Мотеруэлла» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хартс» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Сердца» постараются исправить свое нынешнее положение.

«Мотеруэлл»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за попадание в топ-6. Ныне она находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мотеруэлл» настрелял 25 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она не дала себя обыграть «Рейнджерс» (2:2).

До того команда была разгромлена «Селтиком» (0:4). А вот поединок с «Килмарноком» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мотеруэлл» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Зак Робинсон — травмирован.

Состояние команды: «Мотеруэлл» проводит не столь продуктивный отрезок. Да и отрыв от 7 места составляет всего 3 зачетных пункта.

При этом «Мотеруэлл» имеет заметные сложности с надежностью тылов. Зато в случае виктории команда закрепится в первой шестерке.

Команда не демонстрирует надлежащей стабильности. Вот только оборона команды в среднем дает результативный сбой почти 2 раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Мотеруэлл» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Хартс» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Мотеруэлл» в среднем пропускает практически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Хартс» явно намерен улучшить свое турнирное положение, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Мотеруэлл» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, к тому же в трех своих последних матчах набрал лишь два очка.

Ставка: Победа «Хартса» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20