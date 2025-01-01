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    «Львы» будут торопиться!

    «Миллуолл» — «Оксфорд Юнайтед». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Оксфорд Юнайтед»
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    «Миллуолл»
    1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миллуолл» — «Оксфорд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Миллуолл

  • Лондон
    •  Миллуолл 16:00 Оксфорд Юнайтед

    Оксфорд Юнайтед

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Львы» увязли в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 13 месте.

    На данный момент «Миллуолл» на 8 очков отстает от первой шестерки. А вот в свои ворота команда пропустила всего 20 раз в 23 поединках.

    Миллуолл — Оксфорд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Львы» расписали сухую мировую с «Ковентри».

    До того команда потерпела поражение от «Норвича» (1:2). При этом чуть ранее она минимально одолела сильный «Блэкберн».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Миллуолл» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Джэйк Купер — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Львы» вполне способны побороться за стыки. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.

    Матчи против «Оксфорд Юнайтед» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Миллуолл» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прибавить в плане реализации. Вот только «юс» команда не может одолеть уже 8 лет.

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Юс» нынче отчаянно сражаются за выживание. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Оксфорд Юнайтед» в 23 матчах набрал всего 24 очка. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 39 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Юс» одолели «Плимут» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Кардифф Сити» (3:2). Вот только встреча с «Лидсом» завершилась звонкой оплеухой (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Юс» все никак не отдалятся от опасной зоны. На данный момент команда на 3 очка опережает зону вылета.

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    При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот настреляла команда не так мало — 26 голов в 23 поединках.

    «Юс» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Зато в двух своих последних матчах команда победила.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и последние успехи явно прибавили позитива.

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» уже 8 лет не обыгрывает «Оксфорд Юнайтед»

    • «Львы» в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Юс» победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миллуолл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Миллуолл» выглядит монолитнее соперника, и вполне преуспевает в плане надежности тылов.

    «Юс», несмотря на последние успехи, крайне нестабильны, да и оборона команды дает сбои уж чересчур часто.

    Ставка: Победа «Миллуолла» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

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    «Миллуолл» — «Оксфорд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Львы» будут торопиться!
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