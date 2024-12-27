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    Прервет ли «Сент-Трейден» серию поражений?

    «Сент-Трейден» — «Серкль Брюгге». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Трейден» — «Серкль Брюгге»
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    «Сент-Трейден»
    27 декабря в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Сент-Трейден» в родных пенатах примет «Серкль Брюгге». Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Трейден» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 27 Декабря 2024 года

    Сент-Трюйден

  • Сент-Трюйден
    •  Сент-Трюйден 22:45 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Сент-Трейден»

    Турнирное положение: С 18 зачетными пунктами данный коллектив идет предпоследним в таблице и на четыре очка отстает от 12 позиции, дающей право на плей-офф.

    «Сент-Трейден» выиграл всего четыре поединка из 19 проведенных, шесть раз сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница мячей составляет 23:39.

    Сент-Трюйден — Серкль Брюгге: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Канарейки» крайне неудачно провели свои три предыдущих поединка, проиграв их все. В этом отрезке они дома уступили 0:2 «Андерлехту», а также на выезде 0:2 «Генту» и 1:2 «Шарлеруа» в прошлом туре первенства.

    Не сыграют: Защитник Луис Патрис будет отбывать дисквалификацию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Сент-Трейден» не знает вкуса побед на протяжении пяти минувших игр. За данный период времени команда расписала одну мировую и потерпела четыре фиаско, три из которых пришлись на три предыдущих поединка. Последний раз в первенстве Бельгии коллектив смог добыть викторию полтора месяца тому назад.

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: Клуб из Брюгге с 20 очками разместился на пару строк в таблице выше, проигрывая 12 позиции два пункта.

    «Серкль Брюгге» по пять встреч в текущем чемпионате выиграл и свел вничью, а также в девяти поединках уступал. Разница мячей составляет 20:31.

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    • Последние матчи: «Зелено-черные» в прошлом туре чемпионата на своем поле смогли одолеть соседа по турнирке «Хеверли Лувен» со счетом 1:0. Ранее они расписали две мировые кряду с одинаковым результатом по 1:1 — с «Гентом» в гостях в первенстве страны и дома с турецким «Башакшехиром» в Лиге конференций, и вышли в плей-офф данного турнира.

    Не сыграют: Варлесон и Брунинью пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Серкль Брюгге» не знает горечи поражений вот уже на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров. В этом отрезке коллектив расписал три мировых результата и добился двух выигрышей. Причем за все это время команда пропустила лишь три гола при семи забитых. Непосредственно в чемпионате Бельгии клуб дважды сыграл вничью и добился одного выигрыша.

    Статистика для ставок

    • «Серкль Брюгге» не проигрывает «Сент-Трейдену» в шести минувших играх чемпионата, выиграв пять из них

    • «Сент-Трейден» проиграл последние три встрече в первенстве страны

    • «Серкль Брюгге» не уступает вот уже в пяти матчах кряду, победив в двух из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сент-Трейдена» — 2.54, победа «Серкль Брюгге» — 2.67, ничья — 3.58.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: От противостояния двух соседей по таблице не ждем результативности, ведь на это указывает слабая реализация команд в последнем промежутке.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: А вторым вариантом попробуем здесь поставить на мировой исход, так как обе стороны наверняка будут непротив пополнить свои копилки.

    Ставка: ничья за 3.58.

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    «Сент-Трейден» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Сент-Трейден» серию поражений?
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