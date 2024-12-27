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    «Перт Глори» сразу придется несладко

    «Перт Глори» — «Макартур». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 27 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Перт Глори» — «Макартур»
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    «Перт Глори»
    27 декабря в 10-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Перт Глори» и «Макартур». Начало игры — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Перт Глори» — «Макартур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 27 Декабря 2024 года

    Перт Глори

  • Австралия. А-лига
    •  Перт Глори 14:45 Макартур

    Макартур

  • Сидней
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    «Перт Глори»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. Ныне она пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Перт Глори» в 9 турах набрал всего лишь 5 очков. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

    Перт Глори — Макартур: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела разжиться тремя баллами. «Брисбен Роар» был обыгран минимально.

    При этом «Перт Глори» до того был уничтожен «Ньюкасл Джетс» (0:4). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «Мельбурн Виктори» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Перт Глори» атакует слабее всех в лиге. В 9 поединках чемпионата команда забила всего 5 мячей в ворота соперников.

    Поединки с «Макартуром» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч «Перт Глори» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только последняя виктория над «Макартуром» случилась еще год назад.

    «Макартур»

    Турнирное положение: «Макартур» проводит достаточно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Макартур» имеет не столь надежные тылы. В 9 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Матч с «Централ Кост Маринерс» завершился ничьей (1:1).

    При этом до того команда сумела обыграть «Веллингтон Феникс» (2:1). А вот встреча с «Вестерн Юнайтед» завершилась паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Макартур» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Томислав Ускок — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Макартур» борется за попадание в топ-6. Причем забивает команда в среднем почти 2 мяча за матч.

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    Причем «Макартур» не проигрывает 4 матча кряду. Вот только победы даются команде с какой-то невообразимой натугой.

    Зато «Перт Глори» команда не проигрывает уже 2 матча кряду. Причем в этих поединках команда исхитрилась настрелять 8 мячей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Вот только оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Перт Глори» забивает реже всех в лиге — 5 мячей в 9 поединках

    • «Макартур» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

    • «Перт Глори» не сумел победить в 2 последних очных поединках с «Макартуром»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Макартур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Перт Глори» имеет заметные сложности с надежностью тылов, да и атакует крайне слабо.

    Номинальные гости явно сразу будут действовать активно, да и оборона оппонента похожа на проходной двор.

    Ставка: Победа «Макартура» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    «Перт Глори» — «Макартур»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на футбол. «Перт Глори» сразу придется несладко
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